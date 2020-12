Carrasco: "La clave era no encajar, el primer gol fue muy importante"

EFE/EPA/Christian Bruna

Madrid, 9 dic (EFE).- El extremo belga del Atlético de Madrid Yannick Carrasco, dijo tras la victoria del conjunto madrileño por 0-2 ante el Salzburgo austríaco que les clasifica a octavos de la Liga de Campeones que "la clave" del partido era "no encajar" y que el primer gol de su compañero Mario Hermoso fue "muy importante".

"La clave hoy era no encajar gol. Era muy importante no quedarse atrás. Tenemos jugadores con experiencia que siempre pueden marcar. El primer gol fue muy importante para nosotros, nos lo hizo todo más fácil", explicó Carrasco en declaraciones a la web de la UEFA.

El extremo belga reconoció que fue un encuentro "muy difícil" por la "alta intensidad" que aplicó el Salzburgo. "Estoy muy feliz con la victoria y con que hemos alcanzado la siguiente ronda", añadió.

Carrasco, autor del segundo tanto a pase del argentino Ángel Correa, explicó que intentó marcar "al primer toque" porque si controlaba le iban a robar.

"Koke en ese momento me dice 'solo, solo' para controlar, pero me dije 'si la control me van a ahogar otra vez'. Lo intenté al primer toque y conseguí marcar. Muy contento", explicó el extremo rojiblanco a 'Movistar +'.

Su compañero Koke completó la explicación de la jugada: "Le estaba gritando que estaba solo, pero bueno, le ha dado de primeras y golazo, todo lo que sea que el balón vaya a portería, contento", zanjó el capitán rojiblanco.