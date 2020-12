CAI y Tauro esperan a los ganadores de los playoffs del clausura panameño

Imagen de archivo del entrenador del Tauro F.C de Panamá, el venezolano Rafael Mea Vital (3d), dirige a sus jugadores en un entrenamiento en el estadio Luis Ernesto ""Cascarita"" Tapia en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Panamá, 9 dic (EFE).- La segunda ronda del atípico torneo Clausura 2020 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) arrancará este jueves con los playoff entre cuatro equipos que buscan entrar en la ronda de semifinales en donde esperan el Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI) y el Tauro F.C., campeón defensor de la Liga.

La segunda ronda recibe a los seis mejores equipos del veloz torneo y debido a esto tendrá ciertos matices a destacar a continuación en cinco claves :

1. Alianza, el rival que nadie quiere.

El elenco aliancita es el rival al que nadie quiere enfrentar, por el gran campeonato que ha llevado.

Los auriverdes, dirigido por el panameños Cecilio Garcés, mantuvieron su invicto hasta la última fecha, cuando cayeron 1-0 frente al Plaza Amador, resultado que los privó de clasificar directos a semifinales.

En esta ocasión, Alianza, clasificado tercero en la ronda regular con 14 puntos, se medirá el jueves al Costa del Este, rival con el cual se midieron en la jornada cinco, en el mese de noviembre, igualando a un tanto.

2. Una llave con aroma a gol.

Alianza es el segundo equipo más goleador del Clausura 2020, anotando 12 tantos, solo detrás del CAI, que anidó el balón en las redes en 15 ocasiones.

Por el lado Costa del Este, entrenado por el venezolano Julio Infante y que terminó sexto con 12 unidades, anotó 11 goles en nueve fechas.

El veterano ariete panameño César Medina, con tres goles y Yair Jaén, quién con cuatro tantos, serán los referentes ofensivos del choque.

3. San Francisco y Plaza Amador, duelo de defensivas.

El partido de playoff del viernes próximo entre el San Francisco de La Chorrera y Plaza Amador es un duelo tradicional en el fútbol panameños.

Estas dos escuadras se vieron las caras en la jornada 2 del torneo, quedando cero por cero. Esto deja en evidencia que será un choque entre dos líneas defensivas de respeto.

Por el lado del San Francisco, dirigido por colombiano Gonzalo Soto y que entraron a esta ronda en la cuarta posición y 14 puntos, solo permitieron cuatro goles en todo el torneo, teniendo como referencia en la zaga a Roderick Miller y a Roberto Chen.

Mientras que Plaza Amador, que terminó quinto con 13 unidades, no se queda atrás en este rubro. Los Jorge Luis Dely Valdés solo le anotaron en cinco ocasiones en nueve fechas.

A pesar de esto, no se le puede quitar la vista a la línea de ataque de ambos equipos, porque del lado de chorreranos tendrán listo al goleador colombiano Cristian Zuñiga, mientras que los placinos cuentan con el veterano goleador y mundialista en Rusia 2018, Luis "Matador" Tejada.

4. El CAI no defraudó

El Club Atlético Independiente de la Chorrera (CAI), entrenado por el venezolano Francisco Perlo, no defraudó y de paso dejó claro que son contendientes al título del Clausura 2020 del fútbol panameño.

De 27 puntos puestos en juego en nueve jornada, el CAI se embolsó 18 y con un average goleador de +11, producto de 15 goles a favor y solo 4 en contra, siendo el más alto porcentaje de los seis equipos clasificados.

Su mejor arma ofensiva en este campeonato es el atacante Alfredo Stehens, con cuatro dianas, cantidad que lo tiene en carrera por el título de goleo del torneo.

A semifinales solo llega con una derrota, siendo está infringida por el Árabe Unido de Colón, ya eliminado, por marcador de 2-0 en la fecha 4.

5. El campeón está vivo y mete miedo

El Tauro, actual campeón del fútbol panameños, hasta la tercera fecha había sumado dos puntos, producto de dos empates y que lo dejaban al fondo de la tabla.

El nueve de noviembre se dio un cambio de técnico, sale el venezolano Rafael Mea Vitali y llega el argentino Javier Ainstein, y todo cambió.

Con Ainstein al comando del banco, los albinegros sumaron cuatro triunfos, un empate y una derrota, que traducidos a puntos deja la contabilidad en quince enteros, para ser el segundo mejor clasificado del torneo y entrando directo a semifinales.

Edwin Aguilar, con 4 anotaciones, y Richard Peralta con tres tantos se muestran como armas ofensivas de los de Ainstein en el camino de revalidar el título de liga.