Brasil pone precio a neutralidad de carbono: US$10.000M al año

(Bloomberg) -- Brasil establecerá un nuevo objetivo de emisiones netas cero de dióxido de carbono para 2060, o antes, si puede recaudar US$10.000 millones al año de otros países.

Según el plan, los países desarrollados pueden comenzar a realizar pagos en un programa del gobierno federal para proteger los bosques a partir del próximo año, dijo el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, el martes. “Brasil está mostrando una vez más su compromiso con los problemas climáticos, con el planeta”, dijo Salles durante una presentación a periodistas.

Brasil, el país con mayores emisiones de América del Sur, alberga una gran parte de la selva amazónica, que ha visto un salto en incendios forestales y deforestación en los últimos dos años. El país ha enfrentado indignación global a medida que incendios destruían grandes franjas del precioso bioma, la selva tropical más grande del mundo, y el pantanal, el humedal más grande del mundo. El presidente Jair Bolsonaro, quien gobierna con una agenda de extrema derecha, ha sido un fuerte defensor de la apertura de la Amazonía a la minería y la agricultura, ha cuestionado la existencia del cambio climático e incluso ha chocado públicamente con el presidente francés, Emmanuel Macron, sobre temas climáticos.

En junio, un grupo de destacados inversores institucionales responsables de US$3,7 billones en activos envió una carta al gobierno brasileño amenazando con retirarse del país a menos que las métricas ambientales mejoren. En respuesta, Salles ha cambiado de rumbo y ahora pide a los inversionistas que ayuden a la Amazonía en formas poco convencionales, como patrocinar un terreno, de la misma manera en que un negocio local podría patrocinar un tramo de carretera.

La propuesta es parte del nuevo compromiso de reducción de emisiones de Brasil en virtud del acuerdo climático de París de 2015, que el Comité Interministerial sobre Cambio Climático aprobó el martes, dijo Salles. Ese compromiso, conocido como contribución determinada a nivel nacional o NDC, debe actualizarse cada cinco años. La propuesta revisada completa fue presentada públicamente el miércoles.

Bajo su compromiso anterior del Acuerdo de París, presentado durante el gobierno de la expresidente de izquierda Dilma Rousseff, Brasil prometió reducir las emisiones 37% para 2025, en comparación con los niveles de 2005, y 43% para 2030. También estableció el objetivo de reducir a cero la deforestación ilegal a 2030, reforestar 12 millones de hectáreas de la Amazonía, y alcanzar el 45% de energía renovable en la mezcla energética general del país.

Los signatarios del Acuerdo de París deben presentar nuevas NDC antes de fin de año, y muchas se esperan durante esta semana, antes de una cumbre climática que se celebrará en el Reino Unido el sábado.

Salles dijo el martes que las condiciones exactas bajo las cuales el país aceleraría su compromiso de cero neto aún no se han determinado, pero que dependerán de la voluntad de las naciones desarrolladas de contribuir con los US$10.000 millones anuales necesarios. En el futuro, estos pagos también podrían realizarse a través de los mecanismos de comercio de carbono contemplados en el Acuerdo de París, agregó. Todavía no se ha aprobado un marco para un mercado global del carbono, principalmente porque los países no lograron llegar a un acuerdo durante las maratónicas conversaciones sobre el clima organizadas por Naciones Unidas en Madrid el año pasado. Brasil se encontraba entre las naciones que buscaban temas técnicos que, al final, impidieron un acuerdo.

