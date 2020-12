Benzema iguala a Roberto Carlos como extranjero con más partidos

El delantero francés del Real Madrid Karim Benzema celebra su segundo gol, y segundo del equipo ante el Borussia Mönchengladbach, durante el partido de Liga de Campeones que Real Madrid y Borussia Mönchengladbach en el estadio Alfredo Di Stefano, en Valdebebas, Madrid. EFE/JuanJo Martín

Madrid, 9 dic (EFE).- El francés Karim Benzema agrandó su historia en el Real Madrid este miércoles igualando, con 527, al brasileño Roberto Carlos como el jugador extranjero con más partidos disputados con la camiseta blanca, y lo hizo además firmando un doblete frente al Borussia Mönchengladbach que mete a su equipo en octavos de la Liga de Campeones.

El exlateral izquierdo, ahora embajador del club y que presenció en directo el encuentro en el estadio Alfredo di Stéfano, jugó once temporadas en el Madrid, mientras que el delantero vive ahora su duodécima temporada en la capital de España.

Campañas que le han servido para batir diferentes récords, además del que este miércoles igualó y, que si no hay lesión de por medio, superará el sábado en el derbi frente al Atlético de Madrid (21:00 horas CET) y que seguirá ampliando para dejar el listón bien alto.

Benzema suma 257 goles con la camiseta blanca y por delante solo tiene a cuatro futbolistas ilustres del club: Santillana (290), Alfredo Di Stéfano (308), Raúl González (323) y Cristiano Ronaldo (451).

Una cuenta que también amplió frente al Mönchengldbach en su competición fetiche. La ‘Champions’ es donde más a gusto se siente el delantero francés ya que suma 69 tantos, entre el Olympique de Lyon y el Madrid, lo que le coloca a tan solo dos de igualar a Raúl, quien junto al polaco Robert Lewandowski ocupan la tercera posición de una lista que comanda con puño de hierro el portugués, y ex del Madrid, Cristiano Ronaldo (134).

En esta temporada en la máxima competición continental, Benzema suma cuatro dianas en cinco encuentros y además igualó el récord del argentino Leo Messi de 16 campañas seguidas anotando un gol en la Liga de Campeones.

Números que podrá seguir aumentando ya que gracias a sus goles el Real Madrid logró pasar a octavos de final de la ‘Champions’ como primero de grupo a pesar de haberse complicado en exceso su presencia, consiguiéndola en un duelo directo en el último partido.

. Jugadores extranjeros con más partidos en el Real Madrid:

.1. Karim Benzema 527

.2. Roberto Carlos 527

.3. Marcelo 515.

.4. Cristiano Ronaldo 438

.5. Alfredo Di Stéfano 396

.6. Luka Modric 359.

.7. José Santamaría 337

.8. Raphaël Varane 335.

.9. Pepe 334

10. Uli Stielike 308.