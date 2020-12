Asraf nueva escena de celos y reproches a Isa Pantoja por su supuesto "affaire" con Efrén Reyero

19/09/2019 Isa Pantoja y Asraf, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 9 (CHANCE)



La entrada de Efrén Reyero en "La casa fuerte" y su confesión acerca de un intercambio de "besitos una noche" con Isa Pantoja, han provocado una nueva pelea - y ya hemos perdido la cuenta - entre la colaboradora de "El programa de Ana Rosa" y Asraf Beno, que con sus celos y su carácter controlador y egocéntrico se ha dejado en evidencia una vez más.



Y es que, muy enfadado por las afirmaciones que Efrén está haciendo en el reality sobre un supuesto affaire con Isa, que ella niega tajantemente escudándose en que "es muy mayor para mí", Asraf no entiende como su novia no ha parado los pies al extronista ni cómo le permite decir esas cosas sobre ella si no son verdad. Así, en presencia de Tom y Sandra, el marroquí ha vuelto a mostrar su peor cara con un ataque de celos mal justificado que le ha hecho incluso confesar que no confía en su prometida.



Pese a que Chabelita asegura que "no hubo nada" con Efrén Reyero y que está "segurísima" de ello, Asraf ha insistido y, desconfiando, ha preguntado a su novia si demandará al extronista cuando salgan del reality por decir que han tenido algo. Algo a lo que Isa ha preferido no contestar, crispando los nervios del modelo, que insistía en preguntarle una y otra vez, para terminar diciendo - cuando Tom le pedía que "confiase en su mujer" - que no se fía de nadie, y tampoco de su prometida.



Una falta de confianza que a Isa le sentó fatal, pasando a la acción y reprochando a Asraf su comportamiento en el concurso: "Te puedo hasta decir la imagen que la gente tiene de ti. Que te han dicho que bajes el nivel, que no pelees tanto, que estés bien conmigo, que nuestra relación está un poco a la virulé...". Unas palabras que enfadaron al marroquí que, demostrando una vez más su inmadurez y su complejo de inferioridad estallaba contra su novia. "¿Pero entonces tú me estás favoreciendo o perjudicando? ¿Por eso mi hermano me ha dicho que me separe de ti? ¿Qué clase de novia tengo que la gusta que tenga mala imagen?", arremetía el modelo contra Isa, que, resignada, contestaba con un "haz lo que quieras" ante las nuevas dudas de Asraf sobre su relación.



Pese a que finalmente han solucionado este nuevo bache en su noviazgo, no nos equivocamos demasiado si decimos que Isa y Asraf en la misma ecuación parecen no tener ningún futuro.