Así ha sido el gesto más solidario de Georgina Rodríguez

08/12/2020



Totalmente centrada en su faceta de mamá junto a la familia numerosa que ha formado al lado de Cristiano Ronaldo, pero sin olvidar que su fama y su posición pueden ser de gran ayuda en estas Navidades tan inciertas que se avecinan para muchas personas sin recursos, Georgina Rodríguez no ha dejado pasar la oportunidad de mostrar su lado más solidario. Y es que la bailarina ha viajado hasta Madrid desde Italia - donde reside junto al futbolista y sus 4 hijos - para demostrar una vez más su generosidad y entregar de un cheque de 20.000 euros al Banco de Alimentos.



Mientras que sus redes sociales - donde tiene 22 millones de seguidores - están repletas de fotografías familiares en las que la modelo hace gala de la buena situación económica de la que goza al lado del futbolista de la Juventus, Georgina demuestra que también es una mujer solidaria y no se olvida de los más necesitados, a los que en más ocasiones de las que han trascendido ha ayudado de forma anónima.



Muy cercana al Banco de Alimentos desde que era muy joven, la propia Georgina explicó una divertida anécdota que le sucedió cuando comenzó a donar alimentos con tan solo 18 años. "Yo la primera vez que empecé a donar en Jaca, fui a trabajar de camarera a un pueblo de 200 habitantes, fui a un supermercado y siempre que iba donaba alimentos. Os podéis creer que cuando salía del supermercado siempre me encontraba dinero".



En su cuenta de Instagram, la novia de Cristiano Ronaldo ha contado su donación al Banco de Alimentos confesando que "me hace muy feliz aportar mi granito de arena para que a nadie le falte comida en su mesa y menos en estas fechas y en estos momentos. Espero que con estos 20.000 kilos de comida sintáis todo el amor que le he puesto a esta iniciativa. Gracias a la organización por la labor que desempeñáis y permitirme formar parte de esto. No olvidéis que juntos somos más fuertes".



Para la ocasión, Georgina ha elegido un elegante traje de pantalón de estampado pata de gallo en tonos tierra, con el que presumió de su espectacular cuerpo.