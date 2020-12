Arrasate, una derrota en diez partidos ante el Valladolid

El entrenador de Osasuna Jagoba Arrasate da instrucciones desde la banda en el partido ante el Betis esta tarde en el Estadio de El Sadar correspondiente a la décimo segunda jornada de la Liga Santander. EFE/Jesús Diges

Pamplona, 9 dic (EFE).- Este viernes Osasuna se mide al Real Valladolid en el estadio José Zorrilla (21:00 horas) y su entrenador, Jagoba Arrasate cuenta con tan solo una derrota en diez encuentros jugados ante los vallisoletanos como técnico, dato esperanzador para intentar revertir la mala racha de resultados que atraviesa su equipo.

El preparador de Berriatua se ha enfrentado en una decena de ocasiones al próximo rival de los rojillos en Liga con un bagaje de tres victorias, una derrota y seis empates divididos en los tres equipos en los que ha militado como primer entrenador (Real Sociedad, Numancia y Osasuna).

Con el club navarro ha sumado dos empates, ambos durante la última campaña. Los rojillos no pudieron vencer en los dos encuentros en los que se vieron las caras.

En El Sadar no hubo goles en un duelo igualado y poco vistoso en el que todavía jugaba Chimy Ávila, futbolista argentino que una semana después cayó lesionado de gravedad en el duelo ante el Levante.

En Pucela, la igualdad quedó reflejada en el marcador gracias al tanto de Robert Ibáñez en el minuto 81 que sirvió para contrarrestar el gol inicial de Hervías, exjugador rojillo que convirtió un espectacular lanzamiento de falta en el 65.

Arrasate no ha conseguido nunca vencer a los castellanos por más de un gol de diferencia (2-1/2-3/1-0). Su única derrota se dio en la temporada 2017/2018 cuando entrenaba al Numancia (0-1) con Íñigo Pérez como encargado de operaciones en medio campo.

Por lo tanto, el míster del conjunto navarro espera continuar con la buena dinámica ante el Real Valladolid, un club que también llega en horas bajas al importante duelo que podría sacar del descenso a uno de los equipos si otros resultados de diesen favorables. le/mg/og