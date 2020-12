Armenia y Azerbaiyán se acusan de haber usado fósforo blanco en Nagorno Karabaj

Armenia y Azerbaiyán se acusaron mutuamente este miércoles de haber utilizado armas prohibidas, que contienen fósforo blanco, en los recientes combates durante el conflicto en la región de Nagorno Karabaj.

Las hostilidades se reanudaron a fines de septiembre entre Bakú y los secesionistas de origen armenio apoyados por Ereván en esta región montañosa.

Los combates, que provocaron más de 5.000 muertos, finalizaron en noviembre con una derrota de los armenios, obligados a ceder territorio.

El responsable de derechos humanos de las autoridades separatistas, Artak Beglarian, afirmó a la AFP que su equipo reunió "pruebas abundantes que demuestran que Azerbaiyán utilizó armas con fósforo" blanco durante las seis semanas de combates.

El ministerio de Defensa azerbaiyano rechazó estas afirmaciones, acusando a su turno a los armenios de haber utilizado este tipo de armas.

"El ejército azerbaiyano no dispone de armas con fósforo. No podíamos utilizar algo que no teníamos", declaró a la AFP el portavoz del ministerio, Vaguif Diargahly. "Armenia utilizó bombas de fósforo contra nosotros", agregó.

En un hospital de Ereván, periodistas de la AFP vieron a militares internados que sufrieron quemaduras graves, quie acusaron a los azerbaiyanos de un ataque con fósforo blanco.

"Fue el 3 de octubre, durante un ataque con drones. Tengo quemaduras graves (...) y supe que se habían encontrado rastros de fósforo en mi organismo", señaló a la AFP Merujan Kotchinián, soldado de 19 años.

No obstante, la subdirectora del hospital, Karine Babaián, no confirmó esta afirmación, señalando que las quemaduras podrían haber sido causadas tanto por fósforo como por otro "agente químico".

