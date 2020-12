Armenia.- Pashinián acusa a la oposición de impulsar "un gobierno títere" con su propuesta de nuevo primer ministro

Denuncia un intento por colocar a una "élite" en el poder para restablecer los mecanismos de "fraude" electoral



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, ha acusado a las fuerzas políticas opositoras de estar impulsando la creación de un "gobierno títere" con su propuesta para el nombramiento de un nuevo jefe de Gobierno, según informa el diario digital Mediamax.



En una comparecencia ante la Asamblea Nacional, Pashinián ha dicho que los partidos opositores solo buscan "crear anarquía" o impulsar "un gobierno títere en Armenia" y les ha preguntado por qué no solicitan la convocatoria de unas elecciones anticipadas, en lugar de promover como candidato al cargo de jefe de Gobierno al ex primer ministro Vazgen Manukián.



"¿Por que ustedes, incluidas las fuerzas parlamentarias, no reclaman elecciones parlamentarias anticipadas? ¿Por qué estas fuerzas políticas y los representantes de la élite ofrecen constantemente escenarios que solo tienen un objetivo, el de dejar irreversiblemente al pueblo fuera del proceso?", ha asegurado Pashinián, cuestionado por las fuerzas opositoras desde que firmó el 9 de noviembre con Azerbaiyán el acuerdo de alto el fuego en Nagorno Karabaj que supone la cesión al país vecino de 121 municipios de esa región en disputa.



Después de que los partidos opositores armenios designaran a principios de diciembre a Vazgen Manukián como candidato al cargo de primer ministro, Pashinián les ha echado en cara que intenten impulsar el nombramiento de un jefe de Gobierno que no tiene el apoyo de los ciudadanos ni del Parlamento.



"La oposición mantiene que ese candidato no debería presentarse a unas elecciones. Por tanto, si el cambio tiene lugar en estas condiciones y el cargo de primer ministro lo asume alguien que no tiene legitimidad, ¿quién estará realmente en el poder? Desde luego, el poder lo tendrán las fuerzas que han dado al primer ministro su cargo. Durante el año, las fuerzas mencionadas restablecerán todos los mecanismos posibles de fraude", ha denunciado Pashinián.



Así se ha pronunciado en el Parlamento horas después de que la Policía detuviera a decenas de personas que participaban en una manifestación contra el primer ministro en la capital del país, Ereván, y después de que ese mismo día el presidente del país, Armen Sarkisián, recibiera en audiencia al expresidente Serzh Sargsián.



Sargsián abandonó el poder en abril de 2018 por la presión de las masivas manifestaciones en contra de su mandato lideradas por el entonces dirigente opositor Nikol Pashinián. La última voz que se ha sumado a las peticiones de dimisión del primer ministro tras el acuerdo de alto el fuego con Azerbaiyán ha sido la del patriarca jefe de la Iglesia ortodoxa armenia, Garegin II, quien el martes reclamó la renuncia de Pashinián y que el Parlamento nombre un gobierno de transición.



El acuerdo de cese de hostilidades en Nagorno Karabaj firmado por Pashinián con el líder de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, bajo la mediación del presidente de Rusia, Vladimir Putin, establece la cesión al país vecino de 121 municipios de la región en disputa, el despliegue de 1.960 militares rusos como fuerzas de paz y la creación de un centro de supervisión de la tregua controlado por observadores rusos y turcos.



El acuerdo de alto el fuego ha sido rechazado por las fuerzas políticas opositoras de Armenia por considerar que supone una capitulación frente a Azerbaiyán tras la última espiral bélica iniciada el 27 de septiembre y que pone en riesgo el dominio armenio en Nagorno Karabaj.



Desde el final de la última guerra en 1994 en este enclave con mayoría de población armenia, Nagorno Karabaj está controlada por las autoridades armenias aunque forma oficialmente parte del territorio de Azerbaiyán, de acuerdo con las resoluciones de Naciones Unidas.