Andrea Molina habla por primera vez de la enfermedad de su madre, Lydia Bosch

Andrea Molina, en una imagen de archivo, ha restado importancia a la enfermedad de su madre asegurando que "no es para tanto y ella está bien"



El mismo día que cumplía 57 años, Lydia Bosch hacía público que padecía un cáncer de piel tras diagnosticarle un carcinoma basal cuando consultó a su dermatólogo por una lesión en su barbilla que no terminaba de cicatrizar. Un anunció que enseguida llenó a la actriz de muestras de apoyo y de cariño, y entre ellas la de su hija mayor, Andrea Molina.



"Vale, lección aprendida, puede usted salir para no volver jamás por el mismo sitio por donde llegó. Bye, bye, bicho" escribió la joven en redes en respuesta al anuncio de su madre. Y ahora verbaliza este apoyo ofreciendo sus primeras declaraciones públicas sobre la enfermedad de la actriz.



La hija de Lydia Bosch y Micky Molina quiso restar gravedad a la enfermedad de su madre asegurando: "Se ha dicho que tiene cáncer de piel y no es para tanto. Gracias a Dios está bien y eso es lo importante". Andrea, que disfrutó de un divertido sábado en compañía de unas amigas, entre las que se encuentra la actriz Ana Fernández, expresó el "orgullo" que sentía por su madre ante el generoso gesto de compartir con sus seguidores el momento que está viviendo, así como el de lanzar un mensaje para concienciarnos con el cuidado y respeto por la piel, "ha hecho lo que todo el mundo haría. Se nos olvida lo importante que es cuidarnos la piel y hacemos burradas, sobre todo cuando somos jovencitas", comentó, confesando que "estoy muy unida a mi familia".



Malas noticias al margen, en estos días, Andrea Molina -de 28 años- no solo ha celebrado el cumpleaños de su madre, sino también el de su padre. El actor Micky Molina cumplió 57 en compañía de su familia, una reunión en la que no podía faltar la actriz, ya que la relación que mantienen actualmente es excelente, y en la que se tomaron todas las precauciones que la prevención del Covid-19 requiere: "Respetando las medidas de seguridad, todo muy bien, felices y con salud, que es lo importante", comentó la joven.