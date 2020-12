AMP.- Ghana.- Akufo-Addo se impone en las elecciones con un 51,5 por ciento de los votos y logra un segundo mandato

Promete seguir trabajando "muy duro" para construir una Ghana "próspera y progresista"



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, ha logrado un segundo mandato con un 51,5 por ciento de los votos en las elecciones presidenciales del domingo, mientras que su rival, el expresidente John Dramani Mahama, se ha hecho con el 47,3 por ciento de los apoyos.



Así lo ha anunciado la presidenta de la Comisión Electoral de Ghana, Jean Mensa, que ha detallado que los resultados no incluyen los votos de la región de Techiman Sur, que han sido impugnados.



No obstante, ha matizado que, aún con estos, el expresidente no suma el 50,1 por ciento de los votos necesarios para hacerse con la victoria en las elecciones, según recoge la emisora ghanesa Joy.



Estas son las terceras elecciones consecutivas en las que ambos candidatos se miden. Compitieron entre sí por primera vez en 2012, alzándose con la victoria Mahama, del partido Congreso Nacional Democrático (NDC). Akufo-Addo, del Nuevo Partido Patriótico (NPP), le derrotó en 2016.



Esta será la última vez que se enfrentan, dado que el mandatario no podrá participar en más elecciones por haber cumplido dos legislaturas. Desde que se instauró el sistema multipartidista en 1992, se han sucedido los traspasos de poder pacíficos entre el NPP y el NDC y a la inversa.



Tras conocer los resultados, Akufo-Addo ha expresado su gratitud a los ghaneses por su victoria electoral y ha asegurado que continuará trabajando "muy duro" para construir la Ghana "próspera y progresista que anhelamos". A su juicio, "el tamaño y el margen de las elecciones" constituyen un "respaldo a los programas y políticas" iniciadas por su Gobierno.



"Estoy determinado a hacer todo lo que esté en mi poder para cumplir con la tarea de este nuevo mandato y, así, justificar la confianza depositada en mí", ha agregando, asegurando a los ghaneses que no les dejará "caer".



Asimismo, se ha comprometido a trabajar con la minoría en el Parlamento en interés de Ghana. "El pueblo ghanés, a través de los resultados, han dicho algo y claro que los dos partidos deben trabajar juntos por el bien del país", ha indicado desde su residencia.



Los comicios, muy reñidos, han registrado una participación del 79 por ciento. El retraso en el anuncio de los resultados electorales ha generado una fuerte tensión en el país, acostumbrado a elecciones tranquilas.



Al menos cinco personas han muerto en los incidentes registrados desde este lunes en relación con las elecciones presidenciales y parlamentarias, según ha informado la Policía, que ha registrado un total de 61 incidentes desde las 7.00 horas del lunes --cuando abrieron los colegios electorales-- hasta las 10.00 de este miércoles.



La tensión lleva aumentando semanas, con declaraciones de Mahama poniendo en tela de juicio el proceso electoral y amenazando con no reconocer el resultado.



CONFIGURACIÓN DEL PARLAMENTO



Además de al presidente, los electores ghaneses debían elegir a los 275 miembros del Parlamento del país africano.



Hasta el momento, y con cinco asientos por decidir, el NDC de Mahama ha logrado la mayoría de los asientos del Parlamento ghanés, 135, frente a los 134 del NPP de Akufo-Addo.



Según los resultados recogidos por 'Citi Newsroom', el partido de Mahama cuenta con 29 asientos más respecto a las elecciones de 2016, mientras que la formación del presidente ha perdido 35.