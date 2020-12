AMP.- Fútbol.- Suspendido el PSG-Estambul Basaksehir por un presunto insulto racista del cuarto árbitro

(Añade nuevo equipo arbitral)



El duelo entre el PSG y el Estambul Basaksehir quedó suspendido este martes por el plante de los jugadores turcos, acompañados por los francesas, tras escuchar un presunto insulto racista del cuarto árbitro en disputa con el asistente Pierre Webó.



El que fuera exfutbolista de Osasuna, Leganés o Mallorca denunció el insulto del colegiado, a gritos aún en el césped, después de ser expulsado. "¿Por qué dice negro?", le decía al colegiado rumano Ovidiu Hategan, con el visitante Demba Ba también en la polémica. El jugador le recriminó también esa forma de hablar.



Todo ocurrió a los 15 minutos de partido y tras una larga discusión en el área técnica, los jugadores turcos decidieron retirarse a vestuarios con la amenaza de no volver. Los jugadores del PSG, liderados por Neynmar y Mbappé, pidieron explicaciones al cuarto árbitro y apoyaron la decisión de no jugar.



El Basaksehir escribió en sus redes sociales "no al racismo" y desveló el insulto a Webbó, que el camerunés confirmó con un mensaje a RMC Sport. Durante más de 10 minutos, la discusión transcurrió en las áreas técnicas hasta que ambos equipos se fueron a vestuarios.



Según dijo el Basaksehir también en Twitter, se trataba de un parón temporal, pero la decisión de los jugadores era la de no salir mientras estuviese el cuarto árbitro señalado. Hasta el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, denunció el racismo en redes sociales y apoyó al equipo de su país en su respuesta a lo ocurrido en el Parque de los Príncipes.



La UEFA tardó en pronunciarse de manera oficial y lo hizo ya cerca de las 12 de la noche para confirmar la suspensión definitiva del partido y su reanudación el miércoles a las 18:55 con un nuevo cuerpo arbitral, dando como motivo "un incidente", por el que abre investigación, en el partido entre PSG y Estambul Basaksehir.



El organismo anunció que el partido se reanudará con el arbitraje del neerlandés Danny Makkelie, que estará acompañado por su compatriota Mario Diks y por el polaco Macrin Boniek, mientras que el también polaco Bartosz Frankowski ejercerá de cuarto colegiado.