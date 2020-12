América registra el mayor nivel de casos de covid-19 desde inicio de pandemia

Las Américas registra el mayor nivel de casos de covid-19 desde inicio de pandemia (OPS) Por Ariela NAVARRO =(Video)= Washington, 9 Dic 2020 (AFP) - La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó este miércoles que en las últimas semanas las Américas registran los niveles más altos de nuevos casos de covid-19 desde el inicio de la pandemia y advirtió que situación en el norte del continente es "preocupante"."Pese a que estamos viviendo con este virus desde hace meses, en las últimas semanas, nuestra región ha estado experimentando los niveles más altos de nuevos casos de covid-19 desde el inicio de la pandemia", indicó en una rueda de prensa la directora de la OPS, Carissa Etienne.La oficina regional de la OMS contabiliza desde el inicio de la pandemia cerca de 28,5 millones de casos y 753.000 muertes por el covid-19 en las Américas.Etienne indicó que "la continua alza de los contagios en América del Norte es particularmente preocupante" ante la cercanía del invierno boreal. "Al buscar cobijo del frío, la gente puede verse tentada a reunirse en interiores mal ventilados, que constituyen las condiciones perfectas para que el virus se propague", advirtió. Etienne dijo que en Estados Unidos, el país del mundo que registra más muertos con 286.338 fallecidos, los casos diarios están alcanzando los 200.000 y actualmente hay 100.000 personas hospitalizadas. "México también está experimentando un resurgimiento de los casos en el estado de Baja California, cerca de la frontera con Estados Unidos", indicó la directora del órgano regional. En tanto en Canadá, la OPS advirtió que las infecciones siguen subiendo y que algunas provincias han registrado cifras récord de muertes. La experta indicó que aunque la región sigue mostrando un "mosaico" de tendencias diferentes, la situación en algunos países de América del Sur también es "preocupante". "Actualmente Brasil reporta la incidencia más alta de nuevos casos en América del Sur. Con un aumento de los casos y de las muertes", informó Etienne, que advirtió de que el sistema sanitario está "bajo presión". - "No habrá dosis para proteger a todos" -La experta señaló que estas cifras y tendencias dejan claro que la región debe redoblar las medidas preventivas, especialmente de cara a las fiestas de final de año. "Ahora no es el momento de relajarse", pidió la jefa de la OPS. La doctora instó a las autoridades sanitarias de la región a emitir "directivas claras" para ayudar a las comunidades a protegerse y a realizar esfuerzos coordinados para aumentar la capacidad hospitalaria en las áreas más afectadas. "Cuando los hospitales no pueden dar espacio a todos los enfermos, muchos van a morir esperando ser atendidos", advirtió. En un momento de esperanza ante la llegada de las vacunas contra el covid-19, que ha dejado al menos 1.557.814 muertos en el mundo, Etienne advirtió que en un inicio "no habrá dosis para proteger a todos" por lo que el objetivo es llegar a los más vulnerables. an/dga -------------------------------------------------------------