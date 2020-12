Alice Cooper, Drake, Springsteen: los álbumes que podría traer 2021

ARCHIVO - Dave Grohl, frontman de Foo Fighters, en un recital del Festival Rock am Ring, en Alemania. Foto: Thomas Frey/dpa

El 2020 fue una catástrofe para los amantes de los conciertos debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus. Por otro lado, se editaron algunos grandes álbumes, lo que compensó en parte la falta de música en vivo. Los Pet Shop Boys, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Taylor Swift y The Weeknd, muchos músicos de alto perfil editaron discos en los últimos meses. Es probable que 2021 vuelva a ser un año interesante para el sector, aunque la pandemia sigue planteando algunas dudas. Aquí, un panorama de lo que se viene...y algunas especulaciones interesantes en un año lleno de incertidumbres. ALICE COOPER: Este rockero ya tiene 72 años y su vida privada parece transcurrir bastante tranquila desde hace tiempo. Sin embargo, con su single de difusión "Rock'n' Roll" y su nuevo álbum, "Detroit Stories", anunciado para el 26 de febrero de 2021, Alice Cooper parece regresar a sus raíces con un homenaje a su ciudad natal y su salvaje heavy rock de los '70. THE CURE: Los fans de la banda británica están a la espera de un nuevo álbum desde 2008. Primero iba a salir en 2019, luego en 2020. Nada. Quizá salga en 2021. Cuando se le preguntó acerca de una fecha concreta, el líder de la banda, Robert Smith, fue categórico: "Estoy muy viejo para dejarme llevar por ese tipo de idioteces. Habrá que esperar y tomarse un té mientras tanto". LANA DEL REY: El nombre del nuevo álbum de la cantante estadounidense suena a conspiración: "Chemtrails Over The Country Club". Según Del Rey, es "folky" pero a la vez "bien distinto" a su celebrado antecesor "Norman Fucking Rockwell!". El lanzamiento fue pospuesto en esta segunda mitad del año debido al coronavirus. En concreto, por problemas con el vinilo. La próxima fecha en danza es avanzada la primera mitad de 2021. DRAKE: La superestrella canadiense del rap rompe récord tras récord en los chats estadounidenses, dejando atrás a los Beatles, Aretha Franklin o Stevie Wonder. En el verano boreal iba a estar en las tiendas "Certified Lover Boy", su sexto álbum, pero ahora se habla de enero como fecha de salida. Hasta entonces, mantiene viva la espera con el single "Laugh Now Cry Later". FOO FIGHTERS: El frontman Dave Grohl es uno de los rockeros más simpáticos del ambiente, y su banda, formada tras su salida de Nirvana en 1994, una de las más confiables a la hora de editar buenos trabajos. Su nuevo álbum "Medicine At Midnight" tiene como fecha de salida el 5 de febrero y su intención es "repasar 25 años de forma comprimida en media hora". Seguramente volverá a ser un álbum de lo más interesante. FURY IN THE SLAUGHTERHOUSE: Esta banda alemana escribió historia para el rock de su país con su sonido internacional y lleva ya más de 1.500 conciertos en todo el mundo. Tras su desintegración en 2008 y conciertos de reunión desde 2017, Kai Wingenfelder y los demás integrantes están listos para regresar con "Now" el próximo 23 de abril. BARRY GIBB: El último Bee Gee vivo apuesta para su álbum "Greenfields" (8 de enero) a superéxitos legendarios de los hermanos Gibb como "Run To Me", "Too Much Heaven", "Words" o "To Love Somebody", pero en una versión country. El álbum incluye duetos con Dolly Parton, Olivia Newton-John, Sheryl Crow y Keith Urban y, como era de esperar, se grabó en Nashville, en el estado norteamericano de Tennessee, capital de la música country. JANET JACKSON: La cantante estadounidense ya había anunciado un disco para el verano boreal pasado. "Soy como una piedra, tengo una cáscara dura", dijo sobre "Black Diamond". Luego vino el coronavirus y desde entonces hubo silencio. Quizá el álbum salga el año que viene. Desde "Unbreakable", su último trabajo, ya pasaron cinco años. MANIC STREET PREACHERS: Los socialistas más combativos de las bandas de britpop de los 90 están maduros para el regreso. De acuerdo con el frontman James Dean Bradfield, ya están listos. Si este nuevo álbum de los Maniacs es tan bueno como "Even In Exile", el homenaje de este año de Bradfields al músico chileno Víctor Jara, hay motivos de sobra para que los fans estén contentos. SIA: La cantante y compositora nacida en 1975 en Australia (compuso, entre otros, para Beyoncé, David Guetta, Kanye West, Rihanna y Katy Perry) tendrá motivos de sobra para atraer la atención en 2021, cuando presente su primera película, "Music", y su octavo álbum de estudio de mismo nombre el 12 de febrero. Una estrella mundial hiperactiva y moderna. BRUCE SPRINGSTEEN: "The Boss" está más productivo que nunca tras una carrera de 50 años. Después de su obra maestra folkpop "Western Stars" (2019) y su potente "Letter To You" con la E Street Band en este año, planea otro gran álbum. Según anunció, tiene canciones de sobra. TASH SULTANA: La cantante y compositora australiana logró cautivar a los críticos hace algunos años con sus actuaciones en vivo con guitarra, beatbox y voz. Primero llegó su fuerte debut, "Flow State", en 2018. Con su álbum "Terra Firma", previsto para el 19 de febrero, la artista podría terminar de erigirse en la superestrella del indiepop queer. STEVEN WILSON: El músico británico, uno de los fundadores de Porcupine Tree, tuvo gran éxito con su álbum de rock progresivo "To The Bone" en 2017. ¿Cómo le irá ahora con su apuesta por un pop más comercial con el sucesor, "The Future Bites"? El álbum tiene fecha de salida para el 29 de enero. Los fans más antiguos de Wilson y de su banda Porcupine Tree enfrentan este viraje con sentimientos encontrados. Habrá que escucharlo. dpa