Alfred Molina volverá a ser Doctor Octopus en "Spider-Man 3"

El actor británico, Alfred Molina EFE/EPA/MIKE NELSON/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 8 dic. (EFE).- El actor británico de padre español Alfred Molina volverá a repetir el papel del villano Doctor Octopus en la próxima entrega de la saga Spider-Man, protagonizada de nuevo por Tom Holland.

Según el diario The Hollywood Reporter, el regreso de Molina a la franquicia del superhéroe arácnido está cerrado para volver a interpretar a Otto Octavius, conocido también como Doctor Octopus, un personaje que se ganó a los seguidores de la saga en "Spider-Man 2", la cinta que Sam Raimi estrenó en 2004.

Molina es el tercer veterano de los filmes previos que regresará a las nuevas películas de Spider-Man, pues Jamie Foxx hará lo mismo como Electro, cuya última aparición data de 2014, y J.K. Simmons repetirá como el periodista J. Jonah Jameson.

De momento se desconoce el título de la futura película, la tercera de la saga liderada por Holland, que están produciendo conjuntamente Disney (a través de Marvel Studios) y Sony Pictures después de que un disputa por los derechos del personaje se solucionara con un acuerdo de financiación a la mitad.

El rodaje de esta nueva entrega comenzó en noviembre bajo estrictas medidas por la pandemia del coronavirus, mientras que el estreno se mantiene para el 17 de diciembre de 2021 a pesar de los constantes aplazamientos de otras películas.

HOLLAND SALVÓ A "SPIDER-MAN" EN EL ÚLTIMO MINUTO

Holland, quien pone rostro y cuerpo en el cine al actual Spider-Man, fue fundamental en las negociaciones que mantuvieron los presidentes de Disney y Sony para salvar el acuerdo sobre los derechos del superhéroe arácnido en el universo Marvel, de donde estuvo a punto de desaparecer.

Hasta entonces, ambos gigantes del entretenimiento pactaron que las películas en las que Spider-Man fuera protagonista serían de Sony, compañía que se llevaría la mayor parte de los beneficios, a cambio de que Disney pudiera incluir al superhéroe como un personaje más en el resto de películas de Marvel Studios.

Pero Disney quiso reconsiderar el acuerdo y compartir con Sony tanto la financiación como los beneficios derivados de las cintas sobre Spider-Man, algo que de primeras rechazó Sony.

"Spider-Man: Far From Home" (2019) es la película que más dinero ha dado al estudio en sus 95 años de historia, con más de 1.100 millones de dólares recaudados en todo el mundo.