Albert Costa: "Sabíamos que ese año era nuestro momento"

Para Albert Costa ganar la final de la Copa Davis del 2000 significó también un alivio, como para el resto de sus compañeros, porque todos eran conscientes de que "ese año era el momento".EFE/J.F. MORENO/jr/Archivo

Madrid, 9 dic (EFE).- Para Albert Costa ganar la final de la Copa Davis del 2000 significó también un alivio, como para el resto de sus compañeros, porque todos eran conscientes de que "ese año era el momento".

"Desde que vimos el cuadro el año anterior pensábamos que todas las eliminatorias se podrían jugar en casa, y sabíamos que ese año era nuestro momento y lo supimos aprovechar", dijo a EFE el actual director de las Finales de la Copa Davis.

"Había mucha presión, sí", admite el ilerdense. "Esa eliminatoria había que ganarla sí o sí. Sentía que había que ganar y al final se consiguió", dice.

"El recuerdo principal es el momento en el que conseguimos levantar la Copa. Es único, fue como un sueño cumplido. Es el momento más 'top' que yo viví. Otro espectacular fue el final del partido de Juan Carlos, con ese revés paralelo. Son los más impresionantes", recuerda Costa, que no obstante admite que perder el primer partido de la final contra Lleyton Hewitt fue un duro golpe.

"Para mí ha sido la derrota más dura de toda mi carrera, sin ninguna duda. Luego lo que hice es estar ahí, animar todo lo que pude y estar listo por si pasaba cualquier cosa, o se lesionaba alguien. Estaba claro que el domingo iba a jugar Juan Carlos, y si (la eliminatoria) no acababa en el cuarto punto, jugaba Alex", señala.

"Hice un partido muy bueno contra Hewitt, se me escapó pero hice mi trabajo. Fue muy duro psicológicamente, pero me tuve que recuperar y pensar que si los capitanes me necesitaban ahí estaba yo", dice Costa, quien luego ganó también la ensaladera como capitán del equipo en 2011.

"Gracias a Dios tengo muchos recuerdos, como jugador y como capitán. He tenido la suerte de vivir la Copa Davis con diferentes trabajos. Pero como jugador es el que más ilusión te hace", señala el campeón de Roland Garros en 2002. "Como capitán tienes mucha responsabilidad, porque tu eres el encargado de que todo el equipo esté al cien por cien y generar buen ambiente".

"Como organizador también. Se trata de organizar un evento para que todos se sientan cómodos, y estoy muy contento también en ese cargo", dice al hablar de su cometido en las Finales de Copa Davis.

"Seguramente hubiéramos ganado muchísimos años", coincide con otros jugadores al comentar como con el sistema de la "challenge round", España hubiera triunfado muchos más años.

"Por eso tanto Estados Unidos como Australia tienen tantos títulos. El hecho de esperar y jugar la final y escoger las condiciones hace que sea difícil que te ganen. Creo que de todas las eliminatorias que se juegan en casa el porcentaje de victorias es del noventa por ciento", añade.

"El año pasado se vivieron momentos únicos en la Caja Mágica", dice sobre el último éxito del conjunto español en la nueva competición.

"Son dos formatos distintos. En el Palau Sant Jordi fue la primera vez que ganamos, luego se han vivido muchas historias preciosas en estos veinte años. La final de Sevilla en el 2004 fue espectacular con Moyá y el debut de Rafa. Y el año pasado se vivieron momentos únicos, con Rafa y todo lo que tuvo que hacer para ganar esa Ensaladera, con Roberto Bautista y su tragedia familiar, que vuelve y gana", añade.

"Hay muchas similitudes. Cada eliminatoria o final tiene sus momentos pero la del año pasado fue muy emocionante y también distinta al ver a 18 naciones compitiendo en una sola ciudad por ganar la Copa Davis. Eso también es muy especial", zanja Costa.