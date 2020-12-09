ADVISORY **FLASH 3189-TECH-ANTITRUST/FACEBOOK-STATES**

Facebook faces U.S. lawsuits that could force sale of Instagram, WhatsApp
Start: 09 Dec 2020 20:55 GMT
End: 09 Dec 2020 20:56 GMT
VIRTUAL PRESS CONFERENCE BY NEW YORK ATTORNEY GENERAL LETITIA JAMES ANNOUNCING..... FILE FOOTAGE OF FACEBOOK HEADQUARTERS AND WEBSITE. FILE OF FACEBOOK CEO MARK ZUCKERBERG TESTIFYING TO CONGRESS
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