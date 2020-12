Brazil's GOL to resume flying Boeing 737 Max

Start: 09 Dec 2020 15:53 GMT

End: 09 Dec 2020 16:22 GMT

SAO PAULO -Brazilian airline GOL to resume flying Boeing 737 MAX in Brazil; flight arrives in Sao Paulo from Porto Alegre.

