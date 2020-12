0-0. El Inter firma una nueva debacle

EFE/EPA/MATTEO BAZZI

Roma, 9 dic (EFE).- El Inter de Milán firmó una nueva debacle este miércoles y, con el 0-0 de San Siro contra el Shakhtar Donetsk, acabó el grupo B de la Liga de Campeones como colista, ante un rival que liderado por las paradas de su joven portero Anatolii Trubin selló el billete para la Liga Europa.

Por tercer año consecutivo el Inter llegó a la última jornada de la fase de grupos con opciones de avanzar a octavos con un triunfo, pero volvió a desperdiciar la oportunidad y, tras acabar en la Liga Europa en las últimas dos campañas, terminó el grupo como colista.

Tras tropezar con el PSV Eindhoven en 2018 y rendirse ante el ya clasificado Barcelona el curso pasado, esta vez fue el Shakhtar del portugués Luis Castro en eliminar al Inter de Antonio Conte.

No falló la cita decisiva el Real Madrid, que terminó como líder del grupo, por delante del Borussia Monchengladbach, con el Shakhtar que pese a tener los mismos puntos que los alemanes, terminó tercero al haber perdido (y con un total de 10-0) los choques directos.

Al borde de la eliminación tras la cuarta jornada, después del doble revés consecutivo padecido contra el Madrid, el Inter se regaló la semana pasada la posibilidad de seguir soñando con el pase de ronda gracias a un sufrido triunfo en el campo del entonces líder Gladbach, pero de nuevo le pudo la presión.

Las pantallas de San Siro solo mostraban el resultado de San Siro pues Conte no quería que sus jugadores perdieran la concentración pensando en lo que ocurría en el Di Stéfano, y su Inter no falló actitud. A los siete minutos de partido, Lautaro pudo darle la ventaja, pero su potente volea de pierna derecha se estrelló contra el larguero.

El guión fue claro desde el principio, con el Inter en control del balón y volcado al ataque y el Shakhtar encerrado en su mitad de campo, concentrado en bloquear a Lukaku, y en aprovechar los espacios al contragolpe.

Lautaro, con un cabezazo central parado por el meta, y el holandés Stefan De Vrij, con un remate repelido por la zaga, volvieron a asustar al Shakhtar, que sin embargo logró llevarse el empate al ecuador del duelo.

Salió fuerte en la reanudación el Inter, que se vio negar la ventaja por una magistral parada del portero Anatolii Trubin a cabezazo de Lukaku, pero poco a poco su ímpetu se diluyó ante un Shakhtar que defendió con orden y que logró recuperar aire con unas largas posesiones de balón.

Y de hecho en los minutos siguientes los ritmos bajaron y el Shakhtar, en algunas llegadas ofensivas, pudo saborear la ventaja, al tiempo en desde Madrid llegaban buenas noticias, pues el Real iba ganando con un sólido 2-0 gracias a un doblete de Karim Benzema.

Conte, al ver a su equipo incapaz de romper la igualdad, potenció la delantera con el chileno Alexis Sánchez, el croata Ivan Perisic y el danés Christian Eriksen, para lanzar un empuje total en los últimos cinco minutos.

La última oportunidad le tocó a Alexis, pero ahí se entendió que no era el día correcto para los interistas. El cabezazo potente del chileno iba dirigido al fondo de las mallas, pero el balón impactó en la cabeza de Lukaku y terminó repelido.

Tras siete largos minutos de tiempo añadido, con el Shakhtar que acabó pidiendo la hora, el Inter tuvo que rendirse y encajar una nueva amarga debacle europea.

- Ficha técnica:

0. Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni (D'Ambrosio, m.85); Achraf (Darmian, m.85), Barella, Brozovic, Gagliardini, Young (Perisic, m.69); Lautaro (Eriksen, m.85) y Lukaku.

0. Shakhtar Donetsk: Trubin; Dodo, Bondar, Vitao (Kocholava, m.36), Matviienko; Kovalenko, Stepanenko, Maycon; Tete (Solomon, m.65), Marlos (Patrick, m.64), Taison (Dentinho, m.86);

Árbitro: Slavko Vincic (ESL). Amonestó a Gagliardini (m.30), Hakimi (m.39) y Brozovic (m.62), del Inter, y a Vitao (m.29) y a Trubin (m.98).

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta y última jornada del grupo B de la Liga de Campeones disputado en el estadio San Siro de Milán a puerta cerrada.

Andrea Montolivo