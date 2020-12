VÍDEO: Alemania dice que reducir un 40% las emisiones de carbono en 2030 "no será suficiente"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



La ministra federal de Medioambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania, Svenja Schulze, cree que una reducción del 40% de las emisiones de carbono para 2030 "no será suficiente para alcanzar la neutralidad climática en 2050".



Así lo ha señalado la ministra en una respuesta a su intervención en el pleno del Comité Europeo de las Regiones (CDR), donde también ha señalado que un objetivo de reducción del 55% "traerá muy buenas oportunidades económicas".



Para Schulze, "al igual que en la lucha contra el Covid-19, una buena cooperación entre todos los niveles políticos es una clave del éxito en la política medioambiental y climática".



"El Pacto Verde es la estrategia para el relanzamiento económico de Europa", ya que la hace "más resistente, competitiva y habitable". Para la ministra, "es fundamental que los Estados miembros lleguen pronto a un acuerdo sobre el marco financiero plurianual y el mecanismo de recuperación y resiliencia, que incluye enormes gastos en protección del clima y biodiversidad".



Para los líderes locales del CDR, Europa debe sacar las lecciones correctas de la crisis provocada por la pandemia y "allanar el camino" para una recuperación ecológica "empoderando a sus ciudades y regiones para liderar la lucha contra el cambio climático".



El Comité Europeo de las Regiones también ha pedido a todos los jefes de Estado y de Gobierno de la UE27 que "aumenten su ambición y acuerden esta semana un objetivo de reducción de emisiones de al menos un 55% para 2030".



Durante el debate plenario virtual del Comité, los líderes de las regiones, ciudades y pueblos de la Unión Europea destacaron que la crisis de la Covid "no debería obstaculizar el compromiso de abordar las crisis climáticas y de biodiversidad estableciendo un nuevo objetivo más ambicioso para 2030".



"La implementación exitosa del Pacto Verde Europeo, la nueva estrategia de crecimiento de la UE, debe convertirse en proyectos concretos a nivel local y basarse en un enfoque descentralizado", según el CDR.



Durante este encuentro, el presidente del Comité Europeo de las Regiones y gobernador de la región de Macedonia Central en Grecia, Apostolos Tzitzikostas, ha señalado que la economía europea y el clima "están en un punto de ruptura" y que, por ello, se necesita una recuperación "equilibrada, justa y verde para todas las regiones, ciudades y pueblos". Los estados miembros de la UE deben acordar reducir las emisiones de carbono en al menos un 55% para 2030 y aprobar el presupuesto a largo plazo y los planes de recuperación de la UE sin demora.



Desde su punto de vista, reducir las emisiones de carbono al menos un 55% en 2030, aprobar el presupuesto y los planes de recuperación "sin demora", es crucial para "allanar el camino hacia una Europa neutra en carbono para 2050 y para garantizar una transición rápida hacia unas economías más sostenibles, protegiendo el empleo y creando nuevas oportunidades".



De su lado, el alcalde de Sevilla y presidente de la Comisión ENVE del CDR y grupo de trabajo 'Green Deal Going Local', Juan Espadas, ha afirmado que la recuperación de la crisis del Covid es una oportunidad para reconstruir Europa de "manera sostenible y acelerar la tan necesaria transición ecológica".



"No tenemos tiempo que perder, ya sea para salvar nuestras economías con un presupuesto europeo sólido o para implementar acciones climáticas audaces", ha resaltado, tras apuntar que el Plan de Objetivos Climáticos 2030 puede convertirse "en uno de los principales logros de esta presidencia esta semana". "Las ciudades y regiones están listas para actuar", ha apostillado.



Esta semana, en la reunión del Consejo Europeo, los líderes de los 27 Estados miembros de la Unión Europea buscarán acordar un nuevo objetivo de reducción de emisiones para 2030. "Esto permitiría a la Unión Europea presentar su contribución actualizada determinada a nivel nacional a los Estados Unidos", según recuerda CDR.



El Plan de Objetivos Climáticos de la Comisión Europea para 2030 propone reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55% en relación con los niveles de 1990, "una posición apoyada por el Comité Europeo de las Regiones".



