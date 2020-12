Vacuna de Pfizer tiene un "perfil de seguridad favorable", según ente regulador de EEUU

SHOTLIST KALAMAZOO, MICHIGAN, ESTADOS UNIDOSOCTUBRE DE 2020FUENTE: PFIZERRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 1. Plano medio de botellas de vacunas moviéndose sobre un transportador2. Plano medio de botellas de vacunas moviéndose sobre un transportador3. Plano medio de botellas de vacunas moviéndose sobre un transportador4. Plano medio de botellas de vacunas moviéndose sobre un transportador EDIMBURGO, ESCOCIA, REINO UNIDO8 DE DICIEMBRE DE 2020FUENTE: POOL VIA STVRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 5. Plano medio de una enfermera vacunando a una persona6. Primer plano de jeringas7. Paneo de derecha a izquierda de una enfermera vacunando a una persona8. SOUNDBITE 1 - Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer (hombre, inglés, 33 seg.): "Me imagino que en este caso porque el producto, la vacuna o el medicamento se desarrollan muy rápido, pero peor aún porque se ha politizado mucho, particularmente en Estados Unidos, hay confusión en la gente, no saben a quién creer y qué creer porque la discusión se desarrollaba en términos políticos y no científicos. Lo que les digo es que no escatimamos ningún esfuerzo: probamos esta vacuna exactamente de la misma manera que probamos cualquier vacuna" "I can imagine that in this case because the product, the vaccine or the medicine are developed very fast, but even worse because they have been severely politicised particularly in the US, that makes people confused, they don't know who to believe and what to believe because the discussion was happening on political rather than on scientific terms. What I tell them is we didn't cut any corner: we tested this vaccine with the exact same way that we're testing any vaccine." Vacuna de Pfizer tiene un "perfil de seguridad favorable", según ente regulador de EEUUWashington, 8 Dic 2020 (AFP) - Los expertos de la agencia de medicamentos de Estados Unidos (FDA) consideraron en un informe publicado este martes que la vacuna contra el covid-19 de los laboratorios Pfizer y BioNTech no presenta riesgos de seguridad que impidan su autorización.Los datos de seguridad de 38.000 de los participantes en el ensayo clínico, con un seguimiento medio de dos meses después de la segunda dosis, "sugieren un perfil de seguridad favorable, sin identificación de problemas de seguridad específicos que impidan" la autorización, escribieron los expertos.La agencia reguladora estadounidense tiene previsto dar a conocer su decisión sobre la vacuna, autorizada en Reino Unido y otros países, tras una reunión de su comité consultivo el jueves.Los efectos secundarios más frecuentes entre los 43.252 participantes en el ensayo clínico, incluidos niños y adolescentes de 12 años o más fueron: reacciones alrededor del lugar de la inyección en el brazo (84,1%), cansancio (62,9%), dolores de cabeza (55,1%), agujetas (38,3%), escalofríos (31,9%), dolores en las articulaciones (23,6%) y fiebre (14,2%).Se registraron reacciones fuertes entre el 0 y el 4,6% de los participantes, y éstas fueron menos frecuentes en las personas mayores de 55 años (2,8%) que en los jóvenes (4,6%).Los efectos indeseables graves, es decir, que obligan por ejemplo a una hospitalización, afectaron a muy pocos participantes (menos del 0,5%) y hubo tantos en el grupo placebo como en el de las personas vacunadas, lo que sugiere que la vacuna no tuvo la culpa.A excepción de los efectos secundarios no graves en menores de 55 años, seguramente por el hecho de que el sistema inmunitario de los más jóvenes suele ser más activo, la FDA señala que la vacuna es segura sin importar la edad, el sexo, la etnia ni la presencia inicial de patologías.Respecto a la eficacia, la FDA confirma el muy alto nivel de la vacuna (95%), que ya había sido anunciado por Pfizer y BioNTech.El análisis de la agencia estadounidense mostró un nuevo aspecto de la vacuna: ésta no sólo parece muy eficaz para impedir las formas graves del covid-19 tras dos dosis, sino que también lo es para prevenir el contagio tras la primera dosis, "aunque los datos disponibles para esos resultados no permiten conclusiones definitivas". ico/iba/gma/rsr ------------------------------------------------------------- Resultados de vacuna de AstraZeneca avalados por una revista científica (The Lancet)París, 8 Dic 2020 (AFP) - La vacuna contra el covid-19 desarrollada por AstraZeneca y la universidad británica de Oxford fue este martes la primera cuyos ensayos fueron avalados por una revista científica, The Lancet.La publicación de esos resultados, examinados por un comité de científicos independientes, confirma que esa vacuna es eficaz en una media del 70%, de acuerdo a lo que había anunciado AstraZeneca el 23 de noviembre.El medicamento de AstraZeneca es una de las tres vacunas más avanzadas, desarrollada en menos de un año desde la aparición del nuevo coronavirus, en China.Las otras dos vacunas en liza son las del laboratorio estadounidense Moderna y la de la alianza Pfizer/BioNTech (Alemania y Estados Unidos), con la que el Reino Unido empezó su campaña de vacunación el martes.Moderna y Pfizer/BioNTech aseguran que sus productos tienen una eficacia respectivamente del 94,1% y 95%. 