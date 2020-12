Vacuna de Astra previene covid, pero no frena transmisión

(Bloomberg) -- Una vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca Plc muestra solo una capacidad limitada para detener la transmisión del coronavirus, a pesar de prevenir la enfermedad de covid-19 en la mayoría de las personas infectadas.

A medida que los datos prometedores de las vacunas siguen llegando, una de las preguntas centrales sin respuesta ha sido si las inoculaciones no solo pueden evitar que las personas se enfermen, sino también retrasar la propagación del virus, un elemento clave para la reapertura de las economías.

Oxford y Astra son los primeros desarrolladores de vacunas en revelar datos sobre las tasas de infección asintomática en las personas que recibieron la inyección. En general, redujo tales transmisiones en un 27% en un gran estudio, según una revisión de resultados por pares publicada en la revista médica Lancet el martes.

Eso está muy por debajo de la efectividad del 70% de la vacuna para prevenir los casos sintomáticos de covid-19 en general, aunque incluso esos resultados están nublados por las preguntas sobre sus beneficios en los receptores mayores.

Los investigadores evaluaron a más de 6.000 participantes del estudio en el Reino Unido para detectar infecciones por covid-19 semanalmente y encontraron 29 infecciones asintomáticas en el grupo vacunado. Eso se compara con 40 casos en el grupo de control, que era aproximadamente del mismo tamaño.

Grupo más pequeño

La eficacia de la vacuna contra la transmisión asintomática fue mayor, del 59%, en un grupo más pequeño que recibió la mitad de la dosis, seguido de una segunda dosis completa, en lugar de dos inyecciones completas. Los datos respaldan el hallazgo preliminar de Oxford de que el régimen de dosis baja y dosis completa parece provocar una respuesta inmune más fuerte, evitando el 90% de las infecciones. Dos dosis completas fueron solo 4% efectivas contra la transmisión asintomática.

Aunque las vacunas que previenen la enfermedad pero no la transmisión podrían usarse ampliamente y ayudar a reducir el número de muertes de la enfermedad, también podrían conducir a descuidos dentro de las poblaciones, dicen los expertos. Aquellos inmunizados con ellas aún podrían transmitir el virus a otras personas más vulnerables, incluidas aquellas que aún no han recibido una vacuna o no pueden recibirla por razones médicas.

Andrew Pollard, el profesor de Oxford que dirigió el estudio, calificó los datos de “tentadores”, pero dijo que era demasiado pronto para sacar conclusiones firmes. Dijo que los investigadores están tratando de analizar la cantidad de virus en los hisopos para determinar si la vacunación redujo las cargas virales, lo que ayudaría a limitar el contagio.

“Lo que sería fantástico serían las vacunas que previenen la transmisión, para llegar al punto en que no solo proteja a las personas que están vacunadas, sino también a aquellas que no pueden vacunarse o que aún no han sido vacunadas”, dijo en una entrevista.

Preguntas similares rodean otras vacunas tempranas contra el covid, incluida una de Pfizer Inc. y BioNTech SE aprobada en el Reino Unido, donde se dieron las primeras inyecciones el martes. Es posible que la vacuna no haya funcionado tan bien en la prevención de casos asintomáticos como en la prevención de enfermedades, según un informe del personal de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

Pfizer espera informar datos sobre si su vacuna detiene o no la transmisión del virus en el primer trimestre de 2021, asegura su director ejecutivo, Albert Bourla.

Nota Original:Astra Shot Better at Stopping Covid Than Slowing Transmission

©2020 Bloomberg L.P.