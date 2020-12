Usuarios de HBO Max aumentan en medio de guerra de streaming

(Bloomberg) -- HBO Max, de AT&T Inc., y Peacock, de Comcast Corp. vieron un aumento en las inscripciones en los últimos meses, una indicación de que están ganando impulso en una lucha cuesta arriba contra Netflix Inc. y Walt Disney Co.

El director ejecutivo de AT&T, John Stankey, hablando en una conferencia de inversión el martes, dijo que HBO Max ha agregado alrededor de 4 millones de nuevos usuarios en menos de tres meses, con lo que las activaciones ascienden a 12,6 millones.

Peacock, por su parte, ha atraído alrededor de 26 millones de suscripciones desde su lanzamiento, dijo Comcast el martes. Eso es más que los 22 millones anunciados en octubre. Pero el servicio es gratuito con anuncios, lo que dificulta la comparación con HBO Max y otras plataformas de streaming.

Los dos conglomerados de medios están poniéndose al día en una industria de streaming con jugadores más arraigados, incluidos Netflix, Disney y Amazon.com Inc. Netflix tiene 65 millones de suscriptores solo en EE.UU. y muchos más en el extranjero. Y Disney tiene un trío de servicios, Disney+, Hulu y ESPN+, que vende como un paquete.

Pero una afluencia de nueva programación está dando un impulso a HBO Max. Programas como “The Undoing” y “The Flight Attendant“ han ayudado a impulsar un “ritmo increíble” de ganancias para los clientes, dijo Stankey en la presentación. También ha reforzado la cantidad de tiempo que los espectadores pasan con el servicio, una medida que ha aumentado aproximadamente 36% en los últimos 30 días.

La actualización de suscriptores llega pocos días después de que AT&T sorprendiera a Hollywood al anunciar planes para poner todas sus películas de 2021 de Warner Bros. en HBO Max al mismo tiempo que se estrenan en los cines.

El cambio en la estrategia creó cierto retroceso para AT&T. El director Christopher Nolan, quien tiene una larga relación con el estudio, criticó el plan el lunes, describiéndolo como una traición a los cineastas. También criticó a HBO Max como un servicio de streaming inferior.

Stankey usó su presentación el martes para ayudar a justificar la decisión de estrenar películas de gran presupuesto en HBO Max al mismo tiempo que se estrenan en los cines.

“Es realmente importante que tengamos una relación directa con los consumidores”, dijo Stankey. Ahora que la pandemia cierra los cines e interrumpe la producción de programas de televisión, “es importante que estas nuevas plataformas de distribución escalen más rápido por temor a quedarse atrás”, dijo.

En AT&T, HBO Max es más importante en sus esfuerzos por adaptarse al corte de cables, incluidas las personas que se deshacen de la red tradicional de HBO. En sus primeros meses, el servicio tuvo un comienzo lento. Es más costoso que las otras plataformas principales de streaming, y la confusión sobre su uso de la marca HBO existente puede haber alejado a algunos clientes potenciales. Stankey dijo que los registros recientes muestran que HBO Max está construyendo una base de usuarios que solo crecerá cuando las grandes películas comiencen a llegar al servicio.

“Los modelos que estamos implementando nos van a dar una gran flexibilidad”, dijo Stankey. “Esa es la única forma en que vamos a sobrevivir en esta economía, en esta estructura de mercado, avanzando”.

