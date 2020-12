Un año de calor y fuego aceleró la transformación del Ártico

(Bloomberg) -- Cuando Donald Perovich, profesor de ingeniería en Dartmouth y miembro del equipo de investigación del Ártico MOSAiC, realizó su primer experimento de campo de hielo marino en la región en 1979, él y sus colegas no estudiaban el hielo porque estuvieran preocupados por el cambio climático. Lo estudiaban porque estaba allí.

“Cuando comenzó, fue científicamente muy difícil”, cuenta. “Desde una perspectiva personal, la aventura fue realmente increíble”.

Perovich es también autor del informe 2020 de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU. sobre el Ártico, publicado hoy, que documenta cómo las crecientes temperaturas están devastando la cima del mundo. Lideró el capítulo sobre hielo marino del Ártico, que una cálida primavera y un verano temprano empujaron a su segundo nivel más bajo en 42 años.

El hielo marino del Ártico ha estado cayendo un promedio de 13% por década desde 1979, con precipitadas caídas de vez en cuando; este año, el hielo flotante continuó disminuyendo bajo las segundas temperaturas árticas más altas registradas desde 1900. El calor dejó a la porción ártica de la masa terrestre eurasiática con su capa de nieve más baja en junio en 54 años. El noreste de Rusia vio incendios forestales sin precedentes, y Verkhoyansk, una ciudad en esa región, experimentó la temperatura más alta al norte del círculo polar ártico, llegando a 38°C en junio. Los glaciares en Groenlandia continuaron arrojando agua a un ritmo superior al promedio a largo plazo, pero por debajo del pico del año pasado.

Los ecosistemas del norte están cambiando, no siempre para peor, dependiendo de la especie. Las aguas más cálidas han arrastrado el plancton hacia la cima del mundo, lo que lleva a un aumento prodigioso en la masa viva de las aguas del Ártico. Como consecuencia, las ballenas de Groenlandia, una fuente de alimento básico para los pueblos indígenas durante milenios, hasta que fueron cazadas casi hasta la extinción en los dos siglos anteriores, han vuelto a sus niveles de población de principios del siglo XIX.

La expedición MOSAiC, en la que la NOAA estuvo involucrada desde su inicio, generó una biblioteca de datos en la que los científicos solo ahora están investigando. El proyecto monitoreó la atmósfera, los océanos, los ecosistemas y la química marina, todo sobre una capa de hielo marino que tiene cicatrices de décadas de aceleración del calor. No fue una misión fácil de lograr. “Los desafíos comenzaron con simplemente encontrar un témpano de hielo para amarrar el barco y realizar observaciones, ya que el hielo en la región objetivo era más delgado de lo esperado”, afirma el informe.

Las observaciones tomadas durante el año de MOSAiC en el Ártico ahora se encuentran con docenas de científicos, que las analizarán en parte para ayudar a mejorar los modelos climáticos que proyectan lo que el calentamiento puede hacer en la región y en el mundo debajo de ella.

Perovich no estaba en el barco de la MOSAiC; contribuyó de forma remota. Pero aún recuerda su tiempo a bordo del proyecto SHEBA, una expedición polar similar de un año a fines de los años 90, en la que se desempeñó como científico jefe. “Todos los años, a principios de octubre, miro los mapas de hielo para ver dónde comenzamos” en 1997, dice. “Ha sido solo en mar abierto. Habríamos tenido que ir cientos de kilómetros más al norte”.

Para la edición del decimoquinto aniversario del informe del Ártico de la NOAA, los autores reflexionaron específicamente sobre esta década y media. En un ensayo, escribieron que la “extensión mínima del hielo marino de septiembre de 2007 sorprendió a los científicos”, con una caída de 23% sobre el mínimo histórico establecido en 2005.

El hielo nunca ha vuelto a sus niveles anteriores a 2007.

“Es sorprendente la cantidad de hielo que se ha perdido”, afirma Perovich. “No es de esperar ver algo que, en mi opinión, debía ser un proceso de tiempo geológico, pero se derritió durante una vida humana”.

Nota Original:A Year of Heat and Fire Accelerated the Arctic’s Transformation

