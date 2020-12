Texas pide al Supremo que bloquee la victoria de Biden en cuatro estados clave

En la imagen, el fiscal general del estado de Texas, Ken Paxton. EFE/Michael Reynolds/Archivo

Washington, 8 dic (EFE).- El fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, pidió este martes al Tribunal Supremo de EE.UU. que impida a cuatro estados clave certificar la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

Paxton dirigió su demanda contra Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin, todos ellos estados donde Biden venció al actual presidente, el republicano Donald Trump.

Su objetivo es impedir que esos cuatro estados certifiquen la victoria de Biden el próximo lunes, cuando el Colegio Electoral tiene previsto reunirse para ratificar formalmente al próximo presidente.

A esos cuatro estados les corresponden en total 62 votos en el Colegio Electoral, de manera que si el Tribunal Supremo se posicionara a favor de Paxton el resultado de las elecciones podría cambiar, ya que Trump acumula 232 votos y Biden 306, por encima de la barrera de 270 necesaria para alcanzar la Casa Blanca.

En su escrito ante el Tribunal Supremo, Paxton acusa a los gobernadores de Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin de haber usado la pandemia de la covid-19 como un "pretexto" para cambiar las reglas electorales y permitir mayor voto por correo, una opción que eligieron millones de estadounidenses.

Además, Paxton argumentó que Texas se siente perjudicado por este asunto porque esos estados "atentaron contra la integridad del voto" de sus propios ciudadanos, pero también del resto de circunscripciones que no cambiaron sus normas por la pandemia.

La demanda fue interpuesta directamente ante el Tribunal Supremo porque es la única instancia con autoridad para dirimir disputas entre estados, aunque ejerce esa competencia solo en contadas ocasiones.

La máxima corte ahora debe decidir si considera o no el caso.

El Tribunal Supremo de EE.UU. está compuesto por tres jueces progresistas y seis conversadores, cifra esta última que incluye a tres magistrados nombrados por Trump.

El mandatario hasta ahora no ha reconocido su derrota en los comicios, al alegar, sin pruebas, que hubo un fraude electoral, sobre todo, en el voto por correo, que fue fundamental por la pandemia, y ha presentado varias demandas en estados claves, que en su mayoría han sido desestimadas por los tribunales.