Texas impugna resultados electorales en Corte Suprema de EE.UU.

(Bloomberg) -- El fiscal General de Texas, Ken Paxton, dijo que está demandando a Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin directamente en la Corte Suprema de Estados Unidos, acusando a los estados clave de explotar la pandemia de coronavirus para eludir las leyes electorales federales y estatales y aprobar cambios de último minuto para la votación por correo.

Paxton, un abierto del presidente Donald Trump, afirma que los estados “inundaron a sus ciudadanos con solicitudes y papeletas ilegales” e ignoraron las reglas sobre cómo deben contabilizarse, según un comunicado de prensa que anuncia el litigio.

“La confianza en la integridad de nuestros procesos electorales es sacrosanta y une a nuestra ciudadanía y a los estados de esta Unión”, dijo Paxton en el comunicado. “Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin destruyeron esa confianza y comprometieron la seguridad e integridad de las elecciones de 2020”.

Nota Original:Texas Says Challenging Election Results in U.S. Supreme Court

©2020 Bloomberg L.P.