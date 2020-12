Te desvelamos las cinco mejores series para aprender idiomas sin salir de casa

03/12/2020 Fotograma de "Emily in Paris" EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD NETFLIX



Las series y películas en versión original son grandes aliados para practicar otras lenguas, acostumbrar el oído a nuevos acentos y abrir la puerta a otras culturas



MADRID, 3 (CHANCE)



El consumo de películas y series de televisión a través de distintas plataformas online - como Netflix, Amazon Prime o HBO - se ha convertido en uno de nuestros momentos de ocio favoritos para disfrutar tanto solos como en familia. Además, el confinamiento hizo que los españoles nos hiciésemos grandes fans del uso de estas plataformas y, en nuestro país, su uso ha aumentado un 108% en el año 2020.



Pero... ¿y si ese tiempo de ocio además lo aprovechamos para sacarle más jugo a esa actividad e intentamos mejorar idiomas ahora que por la pandemia del Covid están tan restringidos los viajes al extranjero? Consumir contenido audiovisual en diferentes idiomas puede generar interés en aprenderlos y ayudar a mejorarlos. Por eso Italki, plataforma global de aprendizaje de idiomas, ha seleccionado las cinco mejores series para aprender idiomas sin movernos del sofá.



Y es que en España es algo muy común que gran parte de la población consuma películas o series dobladas al castellano. Es cierto que esto nos permite disfrutar del cine en nuestro idioma sin necesidad de leer subtítulos, pero eso no quita que podamos probar la "Versión Original" en determinados contenidos o con ciertos idiomas.



Ver series y películas en su versión original ayuda a tu oído y cerebro a acostumbrarse y reconocer los acentos. Por ejemplo, si ya te encuentras aprendiendo una lengua extranjera esto te ayudaría a practicarla y ver cómo los nativos utilizan ciertas expresiones. Por otro lado, si aún tienes dudas sobre cuál estudiar, esto te ayudará a despejarlas.



A continuación, te proponemos una selección de nuestras series favoritas que Italki ha hecho para que os atreváis a probar el reto de aprender algún idioma y su cultura mientras disfrutas de un momento de ocio sin moverte de casa:



1. Inglés. "The Crown". Esta alabada serie narra la vida de la Reina Isabel II desde su boda en 1947 hasta el presente. Se acaba de estrenar su cuarta temporada en Netflix y se esperan un total de seis. Además de aprender la historia reciente de la monarquía y la historia inglesa, es una excelente opción para acostumbrar el oído al acento británico.



2. Francés. "Emily in Paris". Emily, una estadounidense de veintitantos años, se muda a París para una oportunidad de trabajo inesperada. Las culturas chocan mientras se adapta a los desafíos de la vida en una ciudad extranjera y un idioma que desconoce por completo. Es el ejemplo perfecto para demostrarnos lo importante de estudiar otras lenguas para continuar nuestra formación profesional.



3. Alemán. "Dark". ambientada en la Alemania contemporánea, la serie gira alrededor de la desaparición de dos niños en el pueblo de Widen en el marco de acontecimientos de índole sobrenatural. Esta serie es ideal para ver en VOSE ya que se dan conversaciones cotidianas perfectas para aprender vocabulario.



4. Coreano. "Blackpink Light Up the Sky". El documental exhibe la época en la que las integrantes del grupo coreano de BTS, Blackpink eran trainees, además de que también se muestran fotografías de su infancia. Es un relato donde se muestra el camino que siguieron las cantantes hasta convertirse en uno de los grupos más exitosos a nivel mundial. Perfecto para adentrarse en su cultura y lengua.



5. Español. "Los Favoritos de Midas". si no eres de habla hispana y vives en España, esta serie es ideal para practicar tu español. Con sólo 6 episodios y ambientada en el Madrid actual, la historia está inspirada en el relato corto de Jack London 'The Minions of Midas' en el que un gran empresario sufre un extraño chantaje: si no accede a pagar una elevada suma de dinero, los autodenominados "Favoritos de Midas" matarán a una persona al azar.