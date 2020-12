Simeone: "La única realidad es si llegas a los objetivos o no"

El delantero portugués del Atlético de Madrid Joao Félix y el entrenador del conjunto rojiblanco, Diego Simeone (d), durante un entrenamiento en la ciudad deportiva de Majadahonda. EFE/Ballesteros/Archivo

Madrid, 8 dic (EFE).- Entre el liderato invencible de la Liga y los elogios que suscita el Atlético de Madrid en esta temporada surge una 'final' en la Liga de Campeones para él, pendiente de al menos un empate este miércoles en Salzburgo, mientras Diego Simeone, su entrenador, avisa de que "la única realidad" es "si llegas a los objetivos o no" y anticipa un partido "similar" al del Wanda.

Al conjunto rojiblanco le vale el empate. Es la ventaja que tiene en su visita al Red Bull Arena para sellar su clasificación para los octavos de final de la máxima competición europea, aún por resolver porque sólo ha ganado uno de sus cinco encuentros precedentes, precisamente ante su rival austríaco... Y forma muy apurada: 3-2.

"Es como una eliminatoria cuando nos tocó jugar de visitante el segundo partido y tienes dos resultados a favor y uno en contra, que siempre está la necesidad del equipo que tiene que ir a buscar el partido de atacar y proponer. Y lo hará, porque tiene muy buenos futbolistas y muy buen entrenador. Será un rival difícil", alertó durante la rueda de prensa telemática en el escenario del choque.

"Seguramente, el Salzburgo jugará como lo ha demostrado en toda la competencia. El partido de ida fue un intenso, donde hubo muchas situaciones de gol, hubo muchos goles y pudo haber más para los dos equipos. Nos acercamos posiblemente a un partido similar como el que vivimos en el Wanda", avanzó el técnico sobre un duelo definitivo.

Ese tipo de encuentro le satisface quizá más al Salzburgo, más acostumbrado a esos choques que superan la prudencia defensiva y se centran en el intercambio de ataques. Así fue el choque anterior entre ambos, que ganó el Atlético, pero que también pudo empatar al menos su oponente, con la inquietud que traslada eso al presente.

"Considero que el Salzburgo es un equipo valiente, con muy buen entrenador, que trabaja bien la pelota parada y un sistema que te encierra y te provoca la pérdida de la pelota. Reacciona muy bien en el campo tuyo a su pérdida de pelota, juega muy bien posicionado para tener superioridad en la salida de la pelota y hace daño con su velocidad y su buen fútbol ofensivamente", recalcó Simeone, que atendió a todas esas virtudes de su oponente en sus ensayos tácticos del lunes durante el entrenamiento matutino, cuando ya ideó once, con Luis Suárez, Joao Félix, Yannick Carrasco, Marcos Llorente...

"Tenemos claro lo que vale el rival y tenemos claro el momento en el que estamos nosotros", expuso Simeone, que recordó que su equipo ha "merecido ganar algún partido más" de los que ha vencido en la actual fase de grupos de la Liga de Campeones, pero que no se detiene en nada de lo hecho hasta ahora, ni en poner ninguna nota al rendimiento incontestable en la Liga: "Lo valoro al final, cuando puedes llegar a los objetivos o no. Esa es la única realidad".

"Tenemos que competir por estar siempre en lo más alto posible y año tras año superarnos en lo que hacemos el año anterior. Es el objetivo inicial cuando empieza la temporada", indicó el técnico. La pasada campaña, como referencia, su equipo llegó a cuartos de final de la Liga de Campeones y terminó tercero en LaLiga Santander.

"No opino cosas que no son reales en este momento", esquivó el técnico cuando fue interrogado por una hipotética eliminación en el caso de la derrota; habló del liderazgo como capitán de Koke, que ejerce tal rol "muy bien", y se refirió a la recuperación de Diego Costa, de baja por quinto partido por una trombosis en la pierna.

"A Diego lo vemos entrenando, ya está en el campo trabajando con los recuperadores y esa es una buena señal. A partir de esa buena señal, nos entusiasma", apuntó el entrenador, que esperó que Diego Costa pueda "acompañar" al equipo "en el tiempo que sea necesario, diez días, veinte o un mes". "Vamos a estar aquí esperándolo", dijo.