Savic: "No vamos a salir a empatar"

El jugador del Atlético de Madrid Stefan Savic, durante un entrenamient. EFE/Atlético de Madrid/Archivo

Madrid, 8 dic (EFE).- Stefan Savic, defensa del Atlético de Madrid, avisó este martes que su equipo no va a salir "a empatar" en el partido de la Liga de Campeones contra el Salzburgo, aunque es un marcador válido para avanzar a los octavos de final, y aseguró que con lo que "más" disfruta, más allá de estilos, es cuando gana.

"Es una final para nosotros. Un partido muy importante", enfocó el central en la rueda de prensa telemática desde el Red Bull Arena, en la que admitió que el equipo tiene "presente" que vale un punto para pasar de ronda, pero sólo piensa en la victoria: "No vamos a salir a empatar. El partido será largo. Siempre intentamos ganar".

"Es un equipo que tiene muchos jugadores ofensivos, que ataca bien. Nosotros tenemos que tener concentración y fortaleza defensiva para sacar adelante este partido. Es muy importante tener esa fortaleza defensiva y, a partir de ahí, con la calidad que tenemos delante, podemos sacar este partido", continuó.

"En defensa siempre intentamos mantener la portería a cero. No va a ser fácil, porque ellos saldrán agresivos desde el primer minuto, a ganar el partido. Si nosotros somos capaces de delimitar su ataque, estoy seguro que podemos llevar el partido donde queremos", añadió Savic, que también habló del nuevo estilo del Atlético.

"Estamos atacando más, que se nota con la posesión, pero lo más importante es que estamos ganando los partidos. Yo disfruto más cuando el equipo gana. Eso es seguro. Ojalá que podamos seguir en esta línea jugando bien y ganando partidos", declaró.