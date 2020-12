Rey Felipe.- La ministra de Exteriores dice no tener noticia de que el Rey Juan Carlos quiera volver a España por Navidad

08/03/2011 Imagen de archivo del Rey emérito, que podría regresar antes de lo esperado a nuestro país POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha afirmado este martes que no tiene noticia de que el Rey emérito, Juan Carlos I, quiera regresar a España para pasar aquí las fiestas navideñas, como han informado algunos medios de comunicación.



En una entrevista en la cadena SER, recogida por Europa Press, le han preguntado a la ministra si tiene noticia sobre esta voluntad del padre del Rey Felipe VI, a lo que ha respondido: "Absolutamente ninguna, por lo menos yo no la tengo".



Según los diarios El Mundo, La Razón y Vozpópuli, Juan Carlos I ha trasladado a su entorno su intención de volver a España en Navidad para pasar unos días en el Palacio de la Zarzuela, tras cuatro meses en Emiratos Árabes Unidos, a donde se marchó el pasado agosto.



Mientras, El País ha informado de que el Rey emérito ha presentado una declaración ante la Agencia Tributaria para regularizar su situación fiscal, relacionada no con sus posibles bienes en el extranjero, sino con el uso de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo.



CARTAS DE MILITARES RETIRADOS A FELIPE VI



Por otro lado, sobre las cartas que han dirigido a Felipe VI militares retirados que cargan contra el "Gobierno socialcomunista" de Pedro Sánchez, González Laya ha dicho que esto es una cuestión "seria", pero que está "muy limitada e identificada".



En su opinión, las afirmaciones que se hacen en esas cartas --donde se acusa al Ejecutivo y a sus socios "filoetarras e independentistas" de amenazar con "la descomposición de la unidad nacional"-- "no reflejan el sentir" de las Fuerzas Armadas españolas, que están "comprometidas con la democracia y con la paz y la seguridad en España y en el mundo".