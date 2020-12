Reino Unido inicia vacunación para covid, 1er país en Occidente

(Bloomberg) -- El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS, del inglés) ha comenzado lo que ha denominado la mayor campaña de inmunización de su historia, iniciando la administración de vacunas contra el covid en todo el país.

Las personas mayores de 80 años están en primera fila para recibir los tratamientos de Pfizer Inc. y BioNTech SE el martes, y se espera que decenas de miles de personas se vacunen en los próximos días. El Reino Unido es el primer país occidental en comenzar su programa, tras aprobar la inoculación la semana pasada.

Margaret Keenan fue la primera persona en recibir la vacuna, en un hospital de Coventry, a alrededor de las 6:30 am, según un comunicado. Recibir el tratamiento fue “el mejor regalo de cumpleaños temprano que podría desear”, dijo Keenan, quien cumplirá 91 años la próxima semana, porque significa que podría pasar tiempo con su familia y amigos en el año nuevo después de estar sola la mayor parte de 2020.

El primer ministro Boris Johnson proclamó un “gran avance” en la lucha contra el coronavirus, que ha infectado a más de 1,7 millones de personas y ha provocado la muerte de más de 61.000 en el Reino Unido. La rápida aprobación de la vacuna en el país ha sido objeto de críticas por expertos en EE.UU. y Europa, pese a que los reguladores nacionales han dicho que priorizan la seguridad.

Hay mucho en juego para el Gobierno de Johnson tras los errores cometidos en la gestión de la pandemia. El Reino Unido ha registrado el mayor número de muertes por el virus en Europa y está haciendo frente a las consecuencias económicas de los repetidos cierres. Ahora se enfrenta al desafío logístico de desplegar la vacuna en un país de 67 millones de personas, ante el temor de que las festividades de fin de año puedan desencadenar una nueva ola de infecciones.

“La vacunación masiva llevará tiempo, y debemos permanecer atentos a los retos que sigue habiendo”, dijo Johnson en un comunicado.

El programa se acelerará en las próximas semanas, pero los británicos deben seguir respetando las normas de distanciamiento social en su área, dijo el primer ministro. Alrededor del 99% de la población de Inglaterra se encuentra actualmente en los dos niveles más altos de restricciones, con muchas regiones obligadas a cerrar bares y restaurantes, a medida que el Gobierno intenta frenar la propagación del virus.

Inicialmente, 50 hospitales participan en la campaña de vacunación y han comenzado a dar citas a mayores de 80 años y a trabajar con proveedores de servicios de hogares para la tercera edad a fin de vacunar a sus empleados. Se espera que alrededor de 800.000 dosis estén disponibles en la primera semana, y hasta 4 millones para finales de año, según los proveedores del NHS, que representan a los hospitales.

Cualquier cita no utilizada por estos grupos estará disponible para los trabajadores de salud con mayor riesgo de enfermedad grave de covid-19, dijo NHS England. Todos los vacunados necesitarán una segunda inyección 21 días después de la inoculación inicial.

Algunos centros sanitarios de familia comenzarán las vacunas la próxima semana. Posteriormente, centros de vacunación de masas, ubicados en recintos deportivos y de conferencias, comenzarán a funcionar cuando estén disponibles más suministros de la vacuna.

