Portaltic.-Piden a Google más transparencia sobre las peticiones policiales de palabras clave y geovalla

MADRID, 8 (Portaltic/EP)



Activistas y organizaciones de la sociedad civil se han dirigido al CEO de la Google, Sundar Pichai, para instar a la compañía a que sea más transparente sobre la información que comparte con las fuerzas policiales.



La misiva, firmada por más de 60 grupos defensores de los derechos civiles, entre los que se incluyen Amnistía Internacional, Fight for the Future o Electronic Frontier Foundation, solicita que se desvele el número de peticiones de búsqueda por palabras clave y geovalla que recibe cada mes.



En octubre se supo que la compañía tecnológica estaba proporcionando información a partir de palabras clave a la Policía en Estados Unidos en lugar de los historiales de una persona concreta, ya que esto último requeriere una orden judicial.



Las peticiones mediante palabras clave o geovalla solicitan información sobre usuarios que hayan realizado una determinada búsqueda vinculada un hecho que se está investigando. Así, Google puede entregar un listado de direcciones IP que servirá para triangular la posición de los usuarios en los momentos previos.



"Estas órdenes generales eluden los controles constitucionales sobre la vigilancia policial, creando una red virtual de nuestras prácticas religiosas, afiliaciones políticas, orientación sexual y más", denuncian en la carta que recogen en Protocol.



Se trata de información que Google no detalla en sus informes de transparencia, sino en documentos judiciales, que han permito saber que dichas peticiones se han incrementado en los últimos años.



Como ejemplo, citan la presentación de Google en el caso Estados Unidos vs. Chatrie, que recoge un aumento de 75 veces en las solicitudes de orden de geolocalización de 2017 a 2019.