Perú ratifica amenaza "real" de segunda ola en medio de reapertura económica

Personal sanitario realizan pruebas de covid-19 a los pobladores del Asentamiento Humano Pampa Los Olivares-Villa Leticia de Cajamarquilla en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 7 dic (EFE).- El Gobierno de Perú ratificó que existe la amenaza "real" de una segunda ola de la covid-19 en el país, en medio del inicio de la última etapa de reapertura de las actividades económicas, que incluye cines, teatros, gimnasios y casinos, así como un aumento en el aforo de los centros comerciales.

Al respecto, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, reiteró que los ciudadanos deben mantener medidas de seguridad sanitaria, como el uso de mascarillas, y evitar aglomeraciones como las que se presentaron este fin de semana en centros comerciales de Lima.

"Todos queremos reactivación económica, pero con salud. Cada ciudadano que quiere volver a trabajar o viajar debe hacerlo con su mascarilla. Debe ser consciente y huir de las aglomeraciones, el término exacto es huir, salir corriendo de la aglomeración", enfatizó Mazzetti ante una comisión del Congreso peruano.

AMENAZA REAL

La ministra dijo que el riesgo de una segunda ola de la epidemia "es real" y pidió que no se subestime esta amenaza ante el descenso de casos reportados en el país y se vea la situación que ya afrontan otros países del mundo.

"La amenaza de una segunda ola es un riesgo real. Durante 2021 la vacunación va a ser progresiva. Nos ayudará a proteger a los más vulnerables, pero obviamente no detendrá la transmisión del virus. Siempre va a quedar alguna persona que será vulnerable", remarcó.

La ministra también indicó que esta etapa de baja incidencia de la epidemia, le permitirá a su país prepararse y organizarse mejor "para proteger a quienes son los más vulnerables".

"Tenemos que ser realistas y saber que, si bien estamos en baja incidencia, este es el tiempo que tenemos para prepararnos. Todos tenemos que seguir cuidándonos", añadió.

PLANES SANITARIOS

Ante la comisión del Congreso, Mazzetti sostuvo que una fase de baja incidencia de la enfermedad no implica "de ninguna manera que la pandemia haya terminado" en el país.

"En el sector salud nos estamos preparando, actualmente tenemos doce planes en las regiones ya aprobados, sin embargo, podemos sacar muchas normas y dispositivos, pero nada funciona si como sociedad no somos responsables", acotó.

Estos planes regionales ya aprobados comprenden a Arequipa, Ancash, Pasco, Piura, Huancavelica, Huánuco, Moquegua, Ica, Tumbes, La Libertad, Ucayali y Cusco, mientras que también se han conformado 5.723 comités comunitarios "anti-covid" y se ha capacitado a unos 30.000 miembros de comunidades en prevención de la enfermedad.

PLAN DE VACUNACIÓN

La ministra explicó que el plan de vacunación nacional contra la covid-19 comprenderá un primer lote de vacunas de Pfizer-BioNTech que no implicarán problemas para su conservación porque el laboratorio las entregará directamente en los puntos sanitarios.

Tras agregar que, a pesar de ellos, Perú está adquiriendo congeladoras especiales para asegurar el almacenamiento, lo que le permitirá a su país estar preparado para preservar el resto de vacunas que se planean adquirir.

Según la información oficial, las autoridades de Perú ejecutarán la vacunación en tres etapas, la primera de las cuáles comprenderá a 1,7 millones de personas, entre ellas el personal sanitario, así como a policías y militares.

En la segunda etapa se espera vacunar a otros 2,6 millones de personas, entre ellos adultos mayores y personas con enfermedades y dolencias de riesgo, mientras que en la tercera fase se vacunará a unas 16,8 millones de personas más.

La vacunación en Perú será de acceso "libre y voluntario" , según aprobó el viernes pasado el Congreso, mientras que el presidente peruano, Francisco Sagasti, señaló que, "si todo sale bien", su país espera tener su primer lote de vacunas contra el coronavirus SARS-CoV-2 a fines de este mes, o inicios de enero próximo.

MENOS DE 30.000 CASOS ACTIVOS

Precisamente, la disminución del impacto de la epidemia se confirmó al conocerse que se bajó la barrera los 30.000 casos activos a nivel nacional.

El Minsa informó este lunes que el total de casos detectados llegó a 975.116 y los fallecimientos a 36.324, al sumarse en las últimas 24 horas otros 508 casos y 50 fallecidos.

Sin embargo, otras 1.735 pacientes también se recuperaron, lo que elevó a 909.389 las personas que recibieron el alta en un centro médico o cumplieron con su cuarentena domiciliaria.

De esa manera, en Perú se reportan actualmente 29.403 casos activos de la enfermedad, de los cuales 3.814 están hospitalizados y 1.012 de ellos en unidades de cuidados intensivos (UCI).