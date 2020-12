Orbán propone una relación más flexible de su partido, el Fidesz, con el PPE

El primer ministro hungaro Viktor Orbán. EFE/EPA/JOHANNA GERON / POOL/Archivo

Budapest, 8 dic (EFE).- El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha propuesto que su formación, el Fidesz, tenga una relación más flexible con el Partido Popular Europeo (PPE), como fórmula para encauzar la suspensión del grupo húngaro dentro de la familia política conservadora por vulnerar sus valores.

En una carta enviada ayer al líder del PPE, Manfred Weber, Orbán propone una cooperación como la que tuvo esa familia política con los conservadores británicos entre 1999 y 2009, cuando los "tory" formaban un subgrupo que apoyaba a los populares.

Fuentes del PPE han confirmado al diario digital Telex la existencia de la carta, y agregó que el grupo seguramente debatirá la propuesta de Orbán.

"Si los eurodiputados del Fidesz quieren abandonar el grupo e intentar negociar sobre la propuesta, lo pueden hacer libremente, no obligamos a nadie a ser miembro del PPE", según ese digital que cita a un portavoz de comunicación de ese grupo político.

En ese sentido, el portal Nepszava recuerda que en el modelo propuesto por Orbán los eurodiputados británicos no eran miembros del PPE.

En marzo de 2019, el PPE suspendió al Fidesz de la familia política conservadora europea al considerar que se había alejado de sus valores, dejándolo bajo observación al posponer para un futuro la votación sobre su expulsión.

Los conflictos internos del PPE con el Fidesz condujeron a su suspensión cuando el Gobierno de Orbán inició una campaña política en la que acusaba al entonces presidente de la Comisión Europea (CE), el conservador Jean-Claude Juncker, de participar en un supuesto complot para traer a Europa millones de refugiados.

Orbán justifica en la carta su propuesta asegurando que con esa solución se podrían evitar "futuros conflictos de ideas e intereses, así como conflictos de comunicación".

Sea como fuere, según los estatutos del PPE el tema deberá ser tratado en la próxima reunión general del grupo, que actualmente no está en la agenda debido a las restricciones relacionadas con la pandemia de la covid-19.

La semana pasada el grupo del Fidesz en la eurocámara vivió su peor escándalo cuando su diputado, József Szájer fue sorprendido por la policía belga cuando trataba de huir una redada en una orgía gay en Bruselas, en violación de las restricciones en vigor contra la pandemia.

Las autoridades belgas han abierto además una investigación contra Szájer por presunta "vulneración de la legislación sobre narcóticos", ya que la policía le intervino droga en su mochila.

Szájer fue uno de los fundadores del Fidesz y redactó en gran parte la Constitución húngara de 2011, que excluyó el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo.