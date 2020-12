ONG denuncia el uso de recursos del Estado venezolano para movilizar a los votantes

Un votante introduce su voto en una urna en un puesto de votación durante la jornada de elecciones a diputados de la Asamblea Nacional, el 6 de diciembre del 2020, en Caracas (Venezuela). EFE/Miguel Gutiérrez

Caracas, 8 dic (EFE).- La ONG Observatorio Electoral Venezolano (OEV) denunció este martes que ocurrieron varias "irregularidades" durante las elecciones legislativas del domingo y señaló que una de ellas fue el uso de recursos del Estado, por parte del chavismo gobernante, para movilizar a sus votantes.

"El traslado de electores con recursos públicos se mantuvo en proporción cercana al 40 % de los centros observados", dijo la entidad en un informe que realizó gracias al apoyo de 398 "voluntarios distribuidos de acuerdo a una muestra en los 23 estados y el Distrito Capital".

El informe fue realizado de forma independiente, según indica el observatorio, que además espera ampliar la información en los próximos días.

La ONG también denunció que más de la mitad de los centros de votación cerraron después de la hora que anunció el Consejo Nacional Electoral (CNE).

"El 61 % de los centros observados cerró después de las 7:00 p.m. (23.00 GMT)", dijo al recordar que el día de la votación el CNE informó sobre el atraso por una hora, o el tiempo que fuese necesario, mientras hubiera electores en cola.

No obstante, indicó que pudo registrar que "hasta en 83 %" de los centros de votación observados las filas de electores que esperaban afuera para sufragar "eran de menos de 15 personas durante el día, entre determinadas horas".

El observatorio también reportó que, a pesar de que el chavismo había dicho que no desplegaría sus puntos partidistas, "en los alrededores de más del 60% de centros observados hubo puntos rojos del oficialismo", en los que se ejerce el control sobre quienes acuden a las urnas.

Muchos de esos puntos estuvieron "limitados a la presencia de militantes sentados en espacios públicos o desde viviendas o kioscos que registraron participación o solicitaron" el denominado carné de la patria (un censo paralelo a través del cual el Gobierno de Nicolás Maduro entrega ayudas sociales) a los votantes.

Las elecciones legislativas del domingo fueron cuestionadas casi desde su convocatoria por la presunta "falta de garantías" electorales ante la intervención de partidos políticos por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que, además, también designó a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), una competencia del Parlamento.

En los comicios, no participaron los opositores tradicionales de los partidos mayoritarios, entre ellos el actual presidente del Parlamento, Juan Guaidó, que tachó el evento como fraudulento y, en respuesta, convoco a consulta popular que se celebra desde ayer hasta el próximo sábado.

Pero sí participaron formaciones del grupo opositor, aunque con los líderes impuestos por el TSJ, que nombró a nuevas directivas tras inhabilitar las originales.

Según el informe del Consejo Nacional Electoral (CNE), el chavismo se impuso ayer con holgura en los comicios legislativos al obtener el 68,43 % de los votos emitidos, unos 4.277.926.