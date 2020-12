Oleada de restricciones regionales en Alemania para parar la covid

EFE/EPA/RONALD WITTEK/Archivo

Berlín, 8 dic (EFE).- La evolución de la pandemia en Alemania ha desencadenado hoy una oleada de nuevas restricciones regionales, que se suman a las recientes decisiones de Baviera para tratar de contener la propagación del coronavirus.

Las medidas se dieron a conocer mientras las cifras de la pandemia se mantienen a un nivel "demasiado alto", según el criterio del Gobierno alemán, y al poco de que se volviesen a filtrar declaraciones de la canciller alemana, Angela Merkel, pidiendo restricciones más severas.

En estos días, lamentó la canciller en una teleconferencia con parlamentarios conservadores, se habla "demasiado de puestos de vino caliente" en mercadillos navideños y "demasiado poco de las enfermeras y el personal sanitario" que trabajan "bajo gran presión" en ucis y residencias de ancianos.

Según recogen varios medios, como el "Süddeutsche Zeitung", Merkel aseguró en esa conversación privada que con las medidas adoptadas hasta la fecha no se podía rebajar el número de infecciones, estancado a un nivel "demasiado alto".

"No vamos a poder superar el invierno sin medidas extraordinarias", aseguró la canciller que -aunque no tiene competencias en este ámbito, porque corresponde a los estados federados adoptarlas- lleva semanas instando a los "Länder" a dar más pasos de forma coordinada para atajar la expansión de la pandemia.

CIERRE DE COLEGIOS Y TOQUES DE QUEDA NOCTURNOS

Sajonia, uno de los principales focos en estos momentos, anunció el cierre de colegios, guarderías y comercios minoristas a partir del próximo lunes y hasta el 10 de enero.

El jefe del Ejecutivo sajón, Michael Kretschmer, aseguró que los hospitales del "Land" están "extremadamente sobrecargados" por los pacientes graves de covid.

La vecina Turingia, por su parte, ha avanzado que no relajará las actuales restricciones en Nochebuena y Nochevieja, como en principio se acordó a nivel federal a finales de noviembre, debido al actual número de contagios.

En Baden-Württemberg el jefe del Ejecutivo regional, Winfried Kretschmann, ha avanzado "medidas drásticas" para las regiones que superen en siete días los 300 nuevos casos por 100.000 habitantes, y la ciudad-estado de Berlín estudia cerrar comercios y retrasar la vuelta de las vacaciones en los colegios del 4 al 11 de enero.

Renania-Palatinado ha aumentado a media docena las ciudades con toques de queda nocturnos y Renania del Norte-Westfalia ha flexibilizado las condiciones en las que pueden operar las guarderías durante la pandemia para que no se vean forzadas a cerrar por problemas de personal o espacio.

Estas informaciones se producen después de que Baviera, el estado federado con más casos, declarase el domingo la situación de catástrofe y endureciese las restricciones. A partir de este miércoles solo se puede salir de casa "por razones de peso" y en los distritos con más de 200 contagios por 100.000 habitantes habrá toque de queda nocturno.

NUEVA CUMBRE ANTES DE NAVIDAD

Se especula que los líderes de los 16 estados federados se reunirán de nuevo con la canciller antes de navidades para consensuar la respuesta a la evolución de la pandemia. Kretschmann consideró que un "confinamiento duro" tras las fiestas es "bastante posible".

Merkel y los líderes regionales acordaron un paquete de restricciones para noviembre -cerrar ocio y cultura, pero mantener abierto el comercio y los colegios- que luego endurecieron -restricciones de aforo en tiendas- y prolongaron hasta principios de enero.

Alemania registró en las últimas 24 horas 14.054 nuevos contagios y 423 muertes con o por covid, según datos del Instituto Robert Koch (RKI). El pasado 20 de noviembre fue el día con más infecciones (23.648) y el miércoles pasado, la jornada con más fallecidos (487).

El país más poblado de la UE ha comunicado en total 1.197.709 contagios y 19.342 muertos.