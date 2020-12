Nagore Robles, con favorecedor cambio de look, se declara a Sandra Barneda

MADRID, 8 (CHANCE)



A escasos días de terminar el que probablemente ha sido el año más convulso y extraño de muchos de nosotros, es inevitable echar la vista atrás y hacer balance de lo mejor y lo peor de los últimos meses. En el caso de Nagore Robles, lo tiene claro. Sin duda, si algo bueno le ha pasado este 2020 ha sido, entre otras cosas, su reconciliación con Sandra Barneda después de varios meses separadas tras protagonizar una discreta ruptura a finales del verano de 2019.



Y es que, tras muchos tira y afloja, la mediática pareja está viviendo uno de sus momentos más dulces y no dudan en intercambiar mensajes románticos a través de sus redes sociales desde que retomaron su apasionada relación en febrero de este año. Ahora ha sido el turno de Nagore que, con una preciosa fotografía en la que se miran felices e ilusionadas, ha definido a Sandra con pocas palabras que, sin embargo, dicen mucho: "Mi proyecto favorito. Mi compañera. Mi socia. Mi hogar. Aprendiéndonos".



Una declaración de amor en toda regla con la que la asesora del amor de "Mujeres, hombres y viceversa" grita una vez más, a los cuatro vientos, lo enamorada que está de Barneda y lo que la presentadora significa para ella.



Y, aunque su declaración de amor eclipsa a todo lo demás, no podemos pasar por alto el nuevo look de Nagore, que se ha cortado un poco su característica melena, se la ha oscurecido un poco y ahora luce un favorecedor corte midi con un favorecedor flequillo, una de las tendencias del otoño que está a punto de terminar y con la que la vasca está guapísima. Aunque, en el brillo que desprende últimanente, Sandra tiene mucho que ver.