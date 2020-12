Maduro espera a que se instale Biden para buscar vías de diálogo con EE.UU.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, pronuncia ayer en un discurso tras votar en Caracas (Venezuela). EFE/ Rayner Peña

Caracas, 8 dic (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó este martes su esperanza de abrir vías de diálogo con el Gobierno de Estados Unidos cuando tome posesión del cargo Joe Biden, mandatario electo que asumirá su cargo el próximo 20 de enero en sustitución de Donald Trump, quien no reconoce al Ejecutivo venezolano.

"Esperemos que se instale el nuevo Gobierno del señor Joe Biden, esperamos que ellos tengan tiempo de pensar, y esperemos que se abran posibilidades de comunicación y diálogo con los Estados Unidos", dijo Maduro en una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales.

El gobernante manifestó que siempre ha tenido la disposición de entablar relaciones de comunicación y respeto con Estados Unidos, pero que su política hacia Venezuela, especialmente bajo el mandato de Trump, ha sido de "agresión".

"Joe Biden llegó a la Presidencia con Kamala Harris producto de una gran coalición social que quiere un cambio en EE.UU. A Joe Biden no lo eligió un partido, lo eligió una coalición muy diversa de fuerzas sociales que quieren ver un cambio en EE.UU.", agregó.

En ese sentido, manifestó su deseo de que ese "cambio" suceda, pues EE.UU. "está a las puertas de un gran conflicto violento de carácter social que pudiera derivar en alguna modalidad de guerra civil interna".

Acusó así a Trump de apostar "a ese conflicto cuando dice que hay un gran fraude" en las elecciones celebradas en EE.UU.

Las relaciones entre Venezuela y EE.UU. pasan por un momento álgido actualmente, luego de que Trump desconociera a Maduro como presidente y mostrara su respaldo al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, quien se proclamó como "gobernante interino" en enero del año pasado.

Guaidó juró ejercer el cargo luego de que Maduro fuese elegido en unos cuestionados comicios en los que no participó la oposición por estar inhabilitados los principales líderes opositores.

Para la actual administración de Estados Unidos, Maduro es un "dictador" y el presidente "legítimo" es Guaidó.