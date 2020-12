Los problemas técnicos marcan las primeras jornadas de la consulta opositora venezolana

El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, ofrece declaraciones a periodistas el 7 de diciembre de 2020 en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

Caracas, 8 dic (EFE).- Los problemas para acceder a los canales virtuales para la manifestación de voluntades han marcado las dos primeras jornadas de la consulta de la oposición venezolana, informó este martes el Comité Organizador de este mecanismo, que fue convocado por el líder Juan Guaidó en respuesta a las elecciones legislativas del pasado domingo.

"La cantidad de personas en todo el mundo que intentaron acceder a los sistemas de participación electrónica (...) hizo que se colapsara el sistema en muchos sentidos", dijo durante una rueda de prensa Emilio Graterón, miembro del comité organizador de la consulta.

La oposición venezolana dijo que los ciudadanos pueden expresar su voluntad en esta consulta, en la que se pregunta a los venezolanos sí rechazan las parlamentarias del domingo, de forma virtual y a través de una página web y de las aplicaciones para teléfonos móviles Telegram y Voatz.

"CASI TODO EL DÍA CAÍDA"

Graterón señaló que la página web "no funcionó como se estaba esperando" y estuvo caída "casi todo el día" de ayer, cuando inició el proceso de votación desde las 00.00 horas locales (04.00 GMT).

Asimismo, el opositor dijo que la aplicación Voatz fue de difícil acceso para muchos venezolanos en vista de sus altos requerimientos técnicos, mientras que el bot de Telegram para manifestar voluntades presentó fallas por las masivas peticiones de acceso.

"Durante 14 horas del día de ayer (el bot de) la aplicación Telegram funcionó también dando problemas por el exceso de uso, de solicitudes de acceso, incluso estuvo caído durante 5 horas en la noche porque fue necesario hacer unas correcciones tecnológicas del sistema", añadió.

Graterón también dijo que, durante buena parte de la jornada del lunes, los canales virtuales de votación registraron "picos de entre 6 y 8 personas por segundo tratando de acceder".

SIN REPORTE DE PARTICIPACIÓN

En ese sentido, explicó que para el Comité Organizador de la Consulta "es muy difícil" ofrecer el reporte de participación por la inestabilidad que han enfrentado las plataformas virtuales.

"Para el día de mañana nosotros podemos tener una percepción bastante más precisa del comportamiento de los usuarios de las (distintas) plataformas", agregó, al tiempo que pidió a los ciudadanos insistir en los intentos de manifestar sus voluntades.

"Si no funciona, espere un poco y vuelva a intentarlo, y si por alguna razón, no logra acceder, espere un poco y vuelva a intentarlo", dijo.

UNA CONSULTA, TRES PREGUNTAS

Los venezolanos responderán en la consulta popular si rechazan los comicios parlamentarios del pasado domingo, que ganó con holgura el chavismo en medio de una alta abstención.

Asimismo, se preguntará los ciudadanos si exigen "el cese de la usurpación de la Presidencia de parte de Nicolás Maduro y convocan la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables".

Finalmente, el tercer punto consulta a los venezolanos si "ordenan" hacer "las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar" la democracia, "atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad".

Graterón dijo hoy que el próximo sábado los venezolanos podrán asistir a los más de 3.000 centros de votación dispuestos a lo largo del país para manifestar de manera presencial su voluntad.