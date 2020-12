Los contagios en Hong Kong y las tensiones China-EEUU tumban al Hang Seng

EFE/EPA/JEROME FAVRE/Archivo

Shanghái (China), 8 dic (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró hoy con pérdidas del 0,76 %, que reflejan el temor a la cuarta oleada de contagios en Hong Kong y a las tensiones entre China y EE.UU. tras una nueva serie de sanciones impuestas por Washington a otros 14 cargos chinos.

El referencial cedió 202,29 puntos hasta los 26.304,56, mientras que el índice que mide el comportamiento de las firmas de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, perdió un 0,61 %.

Entre los subíndices, los progresos en Comercio e Industria (0,33 %) y Servicios (0,16 %) no fueron contrapeso suficiente para los desplomes de Inmobiliaria (0,93 %) y, sobre todo, Finanzas (1,98 %).

El pleno al rojo en este último sector estuvo protagonizado por el banco HSBC (-3,61 %), envuelto en polémica después de que la Policía de la antigua colonia británica ordenase congelar las cuentas en esa entidad de un exdiputado opositor exiliado.

Otros perdedores destacados fueron la aseguradora Ping An (3,42 %) o el gigante bancario estatal ICBC (2,05 %).

En el sector inmobiliario, las principales bajadas fueron las de China Overseas (3,99 %) y China Resources Land (2,36 %).

Jornada mixta para los gigantes digitales del parqué: mientras Alibaba no registraba cambios, Tencent perdía un 0,09 % y Meituan avanzaba un 1,84 %.

Cabe destacar que esta última, una de las más destacadas del sector de comida a domicilio y otros servicios digitales en China, se unió ayer al selectivo junto al fabricante de ropa deportiva Anta Sports (+0,37 %) y a la división asiática de la cervecera Budweiser (-2,61 %), aumentando de 50 a 52 el número de empresas en el Hang Seng tras la retirada del conglomerado Swire Pacific.

Entre las tecnológicas, también hubo avances importantes para Xiaomi (4,77 %) y Sunny Optical (4,52 %).

Menos alegrías para los títulos estatales chinos, con caídas como las de la telefónica China Mobile (1,94 %) o las petroleras Cnooc (3,91 %) y Sinopec (4,76 %).

Fuera del Hang Seng la noticia fue el debut de la filial sanitaria del gigante chino del comercio electrónico Jingdong, JD Health, que elevó su cotización en casi un 56 %. La salida a bolsa está cifrada en unos 3.478 millones de dólares (2.868 millones de euros).

El volumen de negocio de la sesión fue de 135.420 millones de dólares de Hong Kong (17.471 millones de dólares, 14.409 millones de euros).