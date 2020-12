Los agricultores amplían a toda India las protestas contra la reforma agraria

EFE/EPA/FAROOQ KHAN

Nueva Delhi, 8 dic (EFE).- Los agricultores indios lanzaron este martes una huelga general en todo el país, ampliando al ámbito nacional las protestas de decenas de miles de campesinos que desde hace casi dos semanas bloquean entradas a Nueva Delhi para mostrar su rechazo contra unas leyes que liberalizan el sector agrícola.

La huelga general, la segunda en el país en menos de un mes contra las políticas de la formación gubernamental Bharatiya Janata Party (BJP), tiene lugar después de que asociaciones de agricultores y el Gobierno indio se hayan reunido en varias ocasiones en los últimos días sin alcanzar un acuerdo.

MANIFESTACIONES DE NORTE A SUR

"Ha sido sorprendentemente exitoso, no habíamos contado con todo el apoyo de sectores de la sociedad que se han pronunciado espontáneamente en todos los estados", dijo a Efe Avik Saha, secretario del sindicato AIKSCC, uno de los convocantes de la huelga general y las protestas que azotan especialmente el norte de la India desde hace dos semanas.

Saha afirmó que la llamada a manifestarse "fue especialmente exitosa" en estados no gobernados por el BJP del primer ministro indio, Narendra Modi.

Otros estados gobernadas por el BJP como los norteños Haryana y Uttar Pradesh vivieron escenas "vergonzosas de represión contra los agricultores, que intentaban expresar su descontento con la huelga", aseguró el sindicalista.

Mientras que los bloqueos a varias entradas a Nueva Delhi continuaron y numerosas ciudades como la sureña Bangalore fueron escenario de manifestaciones, en otras urbes como la occidental Bombay se vieron afectados los servicios y algunos mercados amanecieron cerrados.

LA OPOSICION MUESTRA SU APOYO A LOS AGRICULTORES

Los manifestantes, que cuentan con el apoyo de la oposición, exigen la retirada de las polémicas reformas que buscan desregular los precios y la cantidad vendida de ciertos cultivos, y permiten negociar con empresas para comercializar sus productos, en vez de vender su cosecha en mercados mayoristas regulados por el Gobierno como hasta ahora.

El Gobierno ha defendido la reforma como necesaria y positiva para los agricultores.

Sin embargo, varios partidos de la oposición denunciaron en un comunicado conjunto previo a la huelga general que las nuevas leyes "amenazan la seguridad alimentaria de la India, destruyen la agricultura india y a los agricultores y son el primer paso para la abolición del precio mínimo de apoyo (MSP, en inglés)".

El Partido del Hombre Común (AAP), que gobierna la capital india, denunció en un comunicado que el jefe de Gobierno regional, Arvind Kejriwal, había sido puesto bajo arresto domiciliario tras visitar ayer a un grupo de agricultores que bloquean una de las entradas a Nueva Delhi.

"Nadie puede salir o entrar a su casa", denunció el partido, una afirmación que la Policía capitalina niega.

El ministro del Interior, Amit Shah, ha convocado esta tarde una nueva ronda de negociaciones a la que las organizaciones de agricultores irán "por cortesía", dijo Saha.

"No creemos que tengamos nada que tratar con el ministro de Interior del país, se trata de un problema agrícola", explicó.