Lopetegui: "La exigencia y el desgaste de la Champions es tremenda"

EFE/EPA/Yoan Valat

Redacción deportes, 8 dic (EFE).- El técnico del Sevilla, Julen Lopetegui, aseguró tras golear por 1-3 al Stade de Rennes, aunque su equipo ya tenía el pase asegurado para los octavos de final, que "la exigencia y el desgaste de la Champions es tremenda, durísima sea el grupo y el rival que sea, aunque otra cosa es lo que a veces se quiere contar desde fuera".

El entrenador sevillista valoró en rueda de prensa la "magnífica fase de grupos" completada por su equipo e insistió en que "los profesionales" saben "la exigencia" que supone la Liga de Campeones, y añadió que "la realidad es la que es y la Champions League es la competición de clubes más importantes del mundo".

"Hay grandísimos equipos de Europa que no van a pasar a los octavos. Mi equipo ha hecho un gran trabajo; con lo que supone la complejidad de LaLiga y en el escenario actual, el objetivo está conseguido y ahora nos centrarnos en la Liga, que es durísima y nos va a obligar a hacer un gran esfuerzo", recalcó.

Para Lopetegui, el Sevilla ha hecho hoy "un buen partido, con una buena primera parte y una segunda en la que quizás faltó un pelín de tranquilidad para gestionarlo mejor ante un rival que quería terminar ganando la fase de grupos".

Para el preparador vasco, "en Champions todos los rivales son muy complejos y muy difíciles", y el Rennes "es un gran equipo, con muchos jugadores de un grandísimo nivel" y que "en breve serán de primerísimo nivel mundial", lo que les ha "obligado a hacer un gran esfuerzo" y a realizar "un gran partido", en el que admitió que han "sufrido por momentos".

Debido a las bajas, el técnico indicó que han tratado de "sacar el once más apropiado" y que, aunque han pasado "momentos difíciles, porque esto es la Champions", están "contentos por los tres puntos" porque "el equipo ha salido con muy buena mentalidad y ganas de imponer" su juego, "de defender bien" cuando tocaba y "de evitar que ellos corrieran, porque son mu rápidos".

Tras precisar que ha sustituido al central Sergi Gómez después de "un pisotón en un talón" y congratularse del doblete del marroquí Youssef En-Nesyri, un delantero "muy joven" con "mucho futuro y ganas de seguir aprendiendo", Lopetegui señaló que no tiene preferencias para el sorteo de octavos del próximo lunes.

"El que nos toque , sea el que sea, va a ser un grandísimo equipo de Europa, y vamos a ir con la sana intención de eliminares, pero eso ya será a partir de febrero", aseveró.