Liberia vota en referéndum un plan para acortar los mandatos presidenciales

EFE/EPA/AHMED JALLANZO

Monrovia, 8 dic (EFE).- Liberia vota hoy en un referéndum constitucional un plan defendido por su presidente, el exfutbolista George Weah, para acortar de seis a cinco años el mandato del jefe del Estado y de los diputados de la Cámara Baja del Parlamento.

Cerca de 2,5 millones de votantes están llamado a las urnas en más de 30.000 centros de voto, según la Comisión Electoral, en una jornada en la que, a primera hora, la participación era más bien escasa, aunque se espera que aumente por la tarde.

Los liberianos eligen también hoy a la mitad de los treinta diputados del Senado (Cámara Alta), cuya legislatura dura nueve años pero que el citado plan quiere reducir a siete.

"Esperamos un proceso electoral pacífico, donde todos expresen su derecho sin ningún impedimento", afirmó Weah este lunes.

En el referéndum están en juego ocho propuestas de enmienda constitucional, entre las que destaca el recorte del mandato del presidente.

La Constitución de Liberia estipula que el presidente puede ejercer el cargo durante un máximo de dos mandatos de seis años cada uno.

El oficialista Congreso para el Cambio Democrático (CDC, en sus siglas en inglés), del presidente Weah, quiere cambiar ese punto, una idea que rechaza la Coalición de Partidos Políticos Colaboradores (CPP), que aglutina a la oposición.

Los críticos de Weah temen que use esa vía para intentar perpetuarse en el poder, a semejanza de otros presidentes de África occidental como el guineano Alpha Condé y el marfileño Alassane Ouattara, que este año lograron terceros mandatos en elecciones celebradas tras polémicas modificaciones constitucionales.

El líder opositor Alexander Cummings lanzó el siguiente mensaje al electorado la semana pasada: "No voten a favor del referéndum, el presidente quiere postularse para un tercer mandato".

Sin embargo, Weah replicó que no tiene intención de optar a un tercer mandato después de su posible reelección en 2023. "No voy a disputar la Presidencia después de mi segundo mandato, que esto quede aclarado. Este referéndum no se trata de mí ni de mis funcionarios, sino del mejor interés del país", subrayó.

Los votantes también decidirán en el referéndum si derogan una prohibición de 1973 que no permite la doble nacionalidad, lo que podría ser un impulso económico para Liberia, pues puede animar a la diáspora a invertir en este país, uno de los más pobres del mundo

El país, que tiene casi cinco millones de habitantes, todavía se está recuperando de dos guerras civiles (1989-1997 y 1999-2003) y la crisis del ébola en África occidental de 2014-2016.

Tanto el referéndum como la elección senatorial suponen una doble prueba para medir la popularidad de Weah, quien llegó al poder en 2018 y suscitó grandes esperanzas.

Sin embargo, el presidente, considerado el mejor futbolista de la historia de África y, hasta la fecha, único africano con un Balón de Oro (1995), ha sido criticado por su incapacidad para mejorar la economía y terminar con la complicidad del Gobierno en la corrupción.