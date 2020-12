La CDU de Merkel no vota con la ultraderecha, pero deja en vilo la TV pública

EFE/EPA/CHRISTIAN MARQUARDT/Archivo

Berlín, 8 dic (EFE).- La Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido de la canciller Angela Merkel, ha encontrado una fórmula para no votar con la ultraderecha en el estado federado de Sajonia-Anhalt (este de Alemania), a costa de dejar en vilo el aumento del canon para financiar la televisión pública.

El incremento del canon (0,86 céntimos por domicilio y mes) había generado una crisis en la coalición regional de Gobierno, de la que forman parte el Partido Socialdemócrata (SPD) y Los Verdes, además de la CDU, un conflicto que todavía no está completamente superado.

El aumento de esa cuota está contemplado en el nuevo acuerdo sobre las televisiones públicas, que tiene que ser ratificado por los parlamentos de los dieciséis estados federados alemanes.

Tanto el SPD como Los Verdes estaban dispuestos a ratificarlo, pero no así la CDU, cuyo grupo parlamentario anunció que se manifestaría en contra, lo que, sumado a los votos de la ultraderechista AfD, hubiera alcanzado para una mayoría en esa cámara regional.

Tanto Los Verdes como el SPD advirtieron de que, en caso de que la CDU votase junto con AfD, la coalición habría llegado a su fin.

El primer ministro de ese estado, el cristianodemócrata Reiner Haseloff, optó hoy por retirar el proyecto de ley, con lo que impide el voto conjunto con AfD, pero también bloquea la ratificación del acuerdo sobre la financiación de las televisiones públicas a nivel federal.

Con esa salida, el ambiente en la coalición sigue ensombrecido.

La jefa del grupo parlamentario regional de Los Verdes, Cornelia Lüddemann, dijo que "en condiciones normales sería el momento de abandonar la coalición", pero añadió que en medio de la pandemia de coronavirus no se puede dejar al "Land" (estado federado) en manos de una CDU dividida.

Las televisiones públicas pueden imponer el aumento del canon recurriendo al Tribunal Constitucional (TC), donde, según los expertos, tienen buenas posibilidades de tener éxito.

Sin embargo, ello no podrá ocurrir antes del 1 de enero, cuando debía entrar en vigor dicho incremento. EFE

rz/jpm/acm