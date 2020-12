Kosovo quiere jugar como anfitrión contra España en Pristina

A handout photo made available by FIFA of FIFA Legend Rafael van der Vaart picking out Kosovo during the UEFA preliminary draw for the FIFA World Cup 2022 in Zurich, Switzerland, 07 December 2020. (Mundial de Fútbol, Suiza) EFE/EPA/foto-net / Kurt Schorrer / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

Belgrado, 8 dic (EFE).- El presidente de la Federación de Fútbol de Kosovo (FFK), Agim Ademi, dijo que pese a que España y otros dos rivales del grupo B de clasificación para el Mundial de Catar 2022 no reconocen al país como Estado, espera que la selección española juegue en Pristina, la capital kosovar.

Ademi dijo que España debería viajar a Pristina para el partido y que Kosovo aspira a jugar en España, tal como definen las normas de la FIFA, según recoge el portal informativo Bota Sot.

Recordó que tres países del grupo B en el que figura Kosovo -España, Grecia y Georgia-, no reconocen la soberanía del país que declaró en 2008 su independencia de forma unilateral de Serbia.

La Federación de Fútbol kosovar fue admitida en 2016 como miembro de la FIFA y de la UEFA.

Ademi indicó que Kosovo no se rendirá aunque tendrá una tarea "tal vez no muy realista" de clasificarse "dado que España, Suecia, Grecia y Georgia son equipos con mucha más reputación".

"Sobre todo España, conocida como gran potencia en el fútbol. No obstante, confiamos en nuestro equipo y en los jugadores", dijo.

Por su parte, el secretario general de la Federación kosovar, Eroll Salihu, declaró que Kosovo jugará contra España "bajo la bandera" kosovar, según recoge el portal Zeri.

"España tiene el derecho de pedir, cuando sea el anfitrión, que el partido se juegue en terreno neutral, pero nosotros como anfitriones queremos recibirlos en Pristina", dijo Salihu.

"Tres países del grupo no nos reconocen (a Kosovo como Estado), pero ya hemos visto en la Liga de Naciones que Grecia no nos ponía problemas", indicó.

España, Suecia, Grecia y Georgia serán las rivales de Kosovo en el Grupo B de clasificación para la fase final de la Copa del Mundo de Catar 2022, según el sorteo celebrado el lunes. La fase de clasificación tendrá lugar del 24 de marzo al 16 noviembre de 2021.

El entrenador asistente de la selección de Kosovo, Muharrem Sahiti, calificó el grupo B de fuerte y "muy interesante", y aseguró que Kosovo lo dará todo para conseguir buenos resultados.

"España es una superpotencia futbolística y campeón mundial. Nos enfrentaremos a ellos y a otros, buscaremos resultados también ante Suecia, que ha dado un gran nivel en competiciones similares, igual que Grecia. Pero nosotros haremos todo lo posible", aseguró Sahiti.