Juan Peña, feliz de la vuelta al trabajo de Ana Obregón, nos habla de su gran amiga

20/02/2018 Juan Peña reabre Torres Bermejas, uno de los tablaos más famosos de la capital. MADRID, 8 (CHANCE) En estos tiempos de incertidumbre que estamos viviendo a causa de la pandemia del Covid-19, Juan Peña demuestra que el mundo es "para los valientes" y se lanza a una aventura empresarial que le hace mucha ilusión y que le provoca una sonrisa de orgullo y felicidad imposible de disimular. Y es que, pese a que el mundo de la canción está muy parado por las medidas restrictivas del virus, el jerezano reabre el famoso tablao madrileño Torres Bermeja, reconvertido en restaurante donde se podrá escuchar música en vivo y donde el propio artista cantará dos veces a la semana. Emocionado, Juan nos habla de este "sueño hecho realidad" y de su gran amiga Ana Obregón, que en tres semanas reaparecerá dando las Campanadas en TVE. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 8 (CHANCE)



En estos tiempos de incertidumbre que estamos viviendo a causa de la pandemia del Covid-19, Juan Peña demuestra que el mundo es "para los valientes" y se lanza a una aventura empresarial que le hace mucha ilusión y que le provoca una sonrisa de orgullo y felicidad imposible de disimular. Y es que, pese a que el mundo de la canción está muy parado por las medidas restrictivas del virus, el jerezano reabre el famoso tablao madrileño Torres Bermeja, reconvertido en restaurante donde se podrá escuchar música en vivo y donde el propio artista cantará dos veces a la semana. Emocionado, Juan nos habla de este "sueño hecho realidad" y de su gran amiga Ana Obregón, que en tres semanas reaparecerá dando las Campanadas en TVE.



- CH: Nervios e ilusión ¿no?



- JUAN PEÑA: Es un sueño que Torres Bermeja se haya fusionado conmigo. Ha quedado con una magia tremenda. Voy a cantar dos noches aquí y ya está todo lleno.



- CH: ¿necesita más apoyo la cultura?



- JUAN: La cultura está olvidada, es una pena, hay muchos empresarios que lo están pasando muy mal. Yo no sé de política. Entre todos tenemos que ayudar. Yo en la medida de lo posible voy a echar una mano. Lo que quiero es que aquí se respire magia y que vengan muchos artistas.



- CH: ¿la música será en directo?



- JUAN: Aquí todo es en directo. Esto es cómo un club a los que yo voy a cantar en EEUU o Dubái, en los que hay esas luces, esa magia, con una cena, con todas las medidas de seguridad.



- CH: Terminar el año con esta inauguración, no hay mejores reyes ¿no?



- JUAN: Para mí son los mejores reyes. Yo termino siempre el año trabajando en santo domingo y este año no. Estamos planteando organizar una fiesta de fin de año desde la tarde hasta que nos permitan, para hacer una cena espectáculo y tomar las uvas. Un año lo hicimos y las dio Ana Obregón



- CH: Este año las da en tv



- JUAN: Estoy muy contento de que Ana empiece y vaya tirando para adelante. Los amigos le mandamos amor e ilusión porque es una tía que era una madraza y una curranta y se debe también a su público que la espera ansiosa. Es bueno también para ella trabajar, por lo menos su corazón va a estar ahí siempre pero que su mente lo vaya mermando porque así no se puede vivir.



- CH: Es una bonita reaparición



- JUAN: Ella tiene que reaparecer con esa luz, con ese brillo en los ojos que tiene con esa sonrisa y decir, quédate ahí 2020 que no te quiero ver. Ana que presente las campanadas ahora, o que ruede una serie o lo que sea, su hijo va a estar en su corazón 24h al día. Soy padre y no quiero ni pensarlo. Ana tiene que trabajar. Ella va a estar dando las uvas y en su cabeza va a estar su hijo. Ana estaba trabajando en los especiales, hace muchos años y su niño se quedaba en casa e incluso en su casa montaba un set, ana ha sido siempre muy fantástica, montaba un set cómo si fuera la puerta del sol para que su hijo se pensase luego que estaba con él. Ana es mágica y tiene que trabajar. Da igual que sea el 31, no porque sea ese día echara más de menos a su hijo.



- CH: ¿Qué te parece lo de Rafael Amargo?



- JUAN: Me ha impactado. Rafael es un gran artista y cómo no sé del tema no te puedo hablar. He coincidido con él en alguna ocasión, está rodeado de grandes artistas. Espero que haya sido un error. Yo le diría que siga regalando su arte a España y que la gente disfrute de su arte, desconozco su vida personal