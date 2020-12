Johnson dice que negociación de brexit se ve ‘muy complicada’

(Bloomberg) -- El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dio una evaluación pesimista del estado de las negociaciones comerciales con la Unión Europea y dijo que la situación es “muy complicada”, pero que aún espera llegar a un acuerdo.

“Parece muy, muy difícil en este momento”, dijo Johnson a los periodistas en sus primeros comentarios públicos desde que anunció que viajará a Bruselas en un intento por superar el punto muerto en las negociaciones.

Johnson se reunirá con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, esta semana después de ocho meses de negociaciones para resolver tres desacuerdos clave entre las partes: el acceso que tendrán los barcos de la Unión Europea a las aguas de pesca del Reino Unido, la forma como se regirá cualquier acuerdo y la medida en que el Reino Unido tendrá que alinear sus reglas con la UE en el futuro.

“Estamos dispuestos a comprometernos a nivel político o de otro tipo, estamos dispuestos a intentar cualquier cosa”, dijo Johnson. “Pero hay límites más allá de los cuales, obviamente, ningún Gobierno o país independiente podría ir”.

El Reino Unido abandonará el mercado único europeo y la unión aduanera el 31 de diciembre, con o sin acuerdo. Tanto el Parlamento Europeo como el del Reino Unido deben ratificar cualquier acuerdo, por lo que se debe alcanzar un trato con la anticipación suficiente para que se logre implementar a tiempo.

