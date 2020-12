Italia registra casi 15.000 nuevos casos y 634 fallecidos por covid

EFE/EPA/ANGELO CARCONI/Archivo

Roma, 8 dic (EFE).- Italia ha registrado en las últimas veinticuatro horas 14.842 nuevos contagios de coronavirus y 634 muertos, según datos del Ministerio de Salud.

Con estas cifras, el número de casos totales desde el inicio de la crisis sanitaria en febrero se elevan ya a 1.757.394 y los fallecidos ascienden a 61.240.

Las casi 15.000 nuevas infecciones se conocen en una jornada en la que se han realizado unos 150.000 test, una cantidad menor de los más de 200.000 efectuados diariamente en las última semanas.

Con estos datos, la tasa de positividad respecto a las pruebas realizadas desciende al 9,9 %, bastante menor que el lunes, cuando era del 12,3 %.

En estos momentos hay 30.081 personas hospitalizadas y 3.345 ingresadas en cuidados intensivos.

"Nos espera un invierno preocupante", advirtió este martes el experto Andrea Crisanti en una entrevista.

Según Crisanti, "a finales de la semana que viene seremos el país con más muertes de Europa, no es algo de lo que enorgullecerse. ¿Navidad? Debería usarse para reducir las infecciones".

Sobre la tercera ola de la pandemia, afirmó que "ya es una certeza", no una previsión.

Mientras tanto, sigue aumentando la cifra de médicos fallecidos por el coronavirus en Italia, hasta alcanzar hoy los 237, tras la muerte de cuatro facultativos, tres de ellos médicos de familia.

Los nombres de los doctores fallecidos se van añadiendo a la lista que la Federación Nacional de Colegios Médicos (Fnomceo) actualiza cada día en su página web.

"Volvemos a los tiempos de marzo", alertó el presidente de Fnomceo, Filippo Anelli, para añadir: "Debemos entender el porqué de lo que es una verdadera masacre, sobre todo en el contexto de la medicina general".

"Solo entendiendo las causas de estas muertes, que francamente no esperábamos en la segunda ola, podremos prevenir otras muertes y honrar a nuestros compañeros desaparecidos. Por eso, hemos propuesto, de acuerdo con el ministro de Salud, Roberto Speranza, una supervisión" de lo que pasa, dijo Anelli.