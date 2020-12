Honduras llega a 2.950 muertos por covid-19 y 111.707 contagios

El organismo sanitario indicó además que de 1.889 nuevas pruebas PCR para diagnosticar el coronavirus, 684 dieron positivo, con las que los contagiados, desde marzo, ya suman 111.707. EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 7 dic (EFE).- El número de muertos en Honduras por covid-19 se elevó este lunes a 2.950 y los contagios a 111.707, según el informe diario del estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

El organismo sanitario indicó además que de 1.889 nuevas pruebas PCR para diagnosticar el coronavirus, 684 dieron positivo, con las que los contagiados, desde marzo, ya suman 111.707.

Se suman cuatro nuevos fallecimientos, que dejan la estadística en 2.950 en nueve meses de pandemia, señaló el Sinager en un comunicado.

Además, 575 personas con covid-19 permanecen hospitalizadas, de las que 447 presentan una condición estable, 112 están graves y 16 en unidades de cuidados intensivos a nivel nacional.

El Sinager registró además 325 nuevos casos de pacientes recuperados, con los que ya son 49.781 los que se han salvado de morir por la misma enfermedad.

Los departamentos de Francisco Morazán, en el centro del país, donde se localiza la capital hondureña, y Cortés, en el norte, siguen siendo los que registran más casos de covid-19.

Cortés es el más afectado por las descomunales inundaciones que dejaron en noviembre las tormentas tropicales Eta e Iota, además de alrededor de un centenar de muertos, más de tres millones de afectados y pérdidas materiales que podrían rondar los 10.000 millones de dólares, según analistas.

Sobre la incidencia de casos de la enfermedad en Cortés, el viceministro de Salud, Roberto Cosenza, dijo a periodistas que en la semana epidemiológica número 49 "se obtuvo una positividad del 29 % en comparación a las semanas anteriores, representando un aumento del 4 % en los casos positivos de covid-19, debido a las emergencias que atraviesa el país por las dos tormentas tropicales".

Agregó que se espera un aumento en las próximas semanas de un 30 % de positividad.

"La pandemia no se ha ido, se fueron las tormentas tropicales, pero nosotros seguimos con la covid-19", subrayó Cosenza.

Puerto Cortés, San Pedro Sula (la segunda ciudad más importante del país), Villanueva y Choloma, son algunos de los municipios más afectados en Cortés por la pandemia, dijo el alto funcionario.

Según Cosenza, de los 18 departamentos del país, "Cortés es el que más pruebas de antígeno, rápidas y de hisopado" ha practicado.

El viceministro pidió a la población que acuda a los triajes, que no se queden en casa al presentar los primeros síntomas, ni espere a tener complicaciones para ir a un hospital y requiera de un ingreso.

"Las personas están perdiendo el miedo al virus y si no utilizamos las medidas de bioseguridad, vamos a un alza de pacientes con covid-19", advirtió Cosenza.