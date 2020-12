Gremio y Santos, dos tricampeones de la Libertadores que pujan por repetir

En la imagen, el portero de Gremio, Vanderlei Farias da Silva. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Sao Paulo, 8 dic (EFE).- El Gremio recibirá este miércoles al Santos en Porto Alegre para comenzar a dirimir una plaza en las semifinales de la Copa Libertadores, un torneo que ambos equipos brasileños ya ganaron tres veces y aspiran a reconquistar este año.

El Gremio, que comienza estos cuartos de final como local, ganó la Copa Libertadores en 1983, 1985 y 2017, en tanto que el Santos ha sido campeón en 1962 y 1963, en los tiempos de Pelé, y repitió solo en 2011, cuando era guiado por el entonces joven Neymar.

Ambos equipos llegan a este partido con campañas similares tanto en la Libertadores como en la liga brasileña, en la que el Gremio tiene una ligera ventaja y está en la cuarta posición con 40 puntos, frente a los 38 del Santos, que ocupa la octava casilla.

La diferencia es que el Gremio lleva ya 16 partidos sin conocer la derrota y que fue precisamente el Santos el último equipo que lo derrotó. Fue por la liga brasileña el pasado 11 de octubre, cuando el Santos venció por 2-1 en su estadio de Vila Belmiro, donde la semana próxima se jugará el partido de vuelta de los cuartos.

El entrenador del Gremio, Renato Gaúcho, recordó aquel último tropiezo, pero aclaró que las cosas son diferentes ahora.

"Mañana comienza otro partido, de 180 minutos. Ellos ganaron en nuestro último encuentro y con un juego bien interesante. Pero eso ya pasó. El Santos tiene nuestro respeto, como sabemos que el Santos nos respeta", declaró el técnico.

El Gremio contará con prácticamente todos sus titulares, incluido el casi seguro retorno del argentino Walter Kannemann, un recio y experimentado defensa central que lleva casi un mes parado por una lesión pero que ya ha sido liberado por el departamento médico.

La única duda estaría en el medio campo, en el que disputan una posición los volantes Darlan y Maicon, ambos en buena forma y en condiciones de jugar.

El partido también supondrá un duelo de estilos, con el Gremio más volcado a desarrollar su juego desde una sólida defensa, y un Santos con más vocación ofensiva y velocidad.

Uno de los puntos fuertes del equipo que dirige el entrenador Alexi Stival "Cuca", que este miércoles volverá al banquillo del Santos tras recuperarse de coronavirus, es el venezolano Yeferson Soteldo, actual dueño de la "10" que usaron Pelé y Neymar y bujía del ataque.

El Santos dependerá del venezolano para la creación y contará con la potencia del tridente ofensivo que forman Marinho, Kaio Jorge y Lucas Braga, pero frente al Gremio tendrá al menos un cambio en su defensa, producto de un cierto malestar.

El central Laércio, quien llegó al club en octubre pasado y no ha tenido muchas oportunidades hasta ahora, será alineado como titular en lugar de Lucas Veríssimo, quien ha pedido no jugar después de que el Santos negó su transferencia al Benfica portugués, que ya estaba virtualmente acordada.

Alineaciones probables:

Gremio: Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Walter Kannemann, Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Darlan (Maicon), Jean Pyerre, Luiz Fernando, Pepe; Diego Souza

Entrenador: Renato Gaúcho

Santos: John; Pará, Laércio, Luan Peres y Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca y Yeferson Soteldo; Marinho, Kaio Jorge y Lucas Braga.

Entrenador: Alexi Stival "Cuca"

Árbitro: El paraguayo Juan Benítez, auxiliado en las bandas por sus compatriotas Eduardo Cardozo y Milcíades Saldívar.

Estadio: Arena do Gremio, en la ciudad de Porto Alegre.

Hora: 19.15 hora local (22.15 GMT).